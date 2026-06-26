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01.BLOOM! BLOOM! BLOOM!
02.Eagle Eyes
03.LET ME DANCE
04.LET ME GO
05.FIRE!!
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07.♡Åí¿§ÊÒÁÛ¤¤♡ feat. Gorie
08.Melty Love
09.First Love
10.¥Ò¥Þ¥ï¥ê
11.Feel Like Home
12.TIP TOP
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01.BLOOM! BLOOM! BLOOM! (Music Video)
02.LET ME DANCE (Music Video)
03.Åí¿§ÊÒÁÛ¤¤feat. Gorie (Music Video)
04.Melty Love (Music Video)
05.BLOOM! BLOOM! BLOOM! (Music Video Making Movie)
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