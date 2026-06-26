グラスノーは妊娠中の妻と観戦

ドジャースのブレイク・スネル投手が、北中米ワールドカップ（W杯）のアメリカ戦をスタンドで観戦している様子が目撃された。「左肘の関節遊離体（通称ネズミ）」による負傷者リスト（IL）入りが続く中、試合を楽しむ元気な姿が拡散。高額年俸ながら本業で離脱している左腕の近況に対し、ファンからは複雑な声が寄せられている。

米紙「ニューヨーク・ポスト」のマイケル・J・デュアルテ記者が、自身のX（旧ツイッター）でスネルが米国対トルコ戦を観戦している事実を速報した。スネルは両手を上げてファンの声援に応えている。また、同じく背中の負傷でIL入りしている同僚のタイラー・グラスノー投手も妊娠中の妻とともに来場しており、母国の大事な一戦を見届けた。

人生に何度あるか分からない母国開催のW杯。大会期間中は数々のアスリートやセレブが来場してお祭りを楽しんでいるものの、シーズン中のスネルらに対しては厳しい声も少なくない。サイ・ヤング賞2回の実績を誇り、昨年に5年1億8200万ドル（約294億円）でドジャース入りしたスネルは、2年連続での長期離脱となっている。

グラスノーともども先発の柱を欠きながらも、ドジャースは今季も圧倒的な強さを誇っている。ちょうどチームも移動日とあり、オフを楽しむことは悪いわけではないが、日米のファンから厳しい声が相次いだ。

「オンオフちゃんとしてて素晴らしい」という声がある一方で、「めっちゃ元気そうだな笑」「働けスネル」「リハビリはどうした？」「野球以外の仕事は全部熱心にやってるな」「いつも負傷者リストにいやがる」「この人、本業の仕事はしなくていいわけ？」などと冷ややかな反応も少なくない。（Full-Count編集部）