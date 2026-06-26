　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 13334(　 13304)
　　　　　 　 　12月限　　　　　57(　　　57)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　8070(　　8070)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　9214(　　9214)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　67(　　　67)
　　　　　 　 　 9月限　　　270082(　270082)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　7535(　　7352)
　　　　　 　 　12月限　　　　　62(　　　62)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6289(　　6289)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　7914(　　7914)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 232(　　 232)
　　　　　 　 　 9月限　　　129105(　129105)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　43(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 388(　　 388)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　16(　　　16)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 504(　　 504)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 338(　　 326)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6338(　　2756)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　27(　　　27)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　 9月限　　　　7492(　　7468)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 940(　　 940)
　　　　　 　 　12月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1008(　　1008)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 231(　　 231)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　39(　　　39)
　　　　　 　 　 9月限　　　　6049(　　6049)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 320(　　 320)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 858(　　 858)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1847(　　1847)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　5303(　　5279)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6850(　　6850)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　5324(　　5324)
　　　　　 　 　 9月限　　　 99763(　 99763)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　21(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 184(　　 184)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1842(　　1842)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 379(　　 379)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 361(　　 361)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 281(　　 281)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　36(　　　36)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　44(　　　44)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　45(　　　45)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　12(　　　12)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース