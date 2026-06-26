外国証券 先物取引高情報まとめ（6月26日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 13334( 13304)
12月限 57( 57)
TOPIX先物 9月限 8070( 8070)
日経225ミニ 7月限 9214( 9214)
8月限 67( 67)
9月限 270082( 270082)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7535( 7352)
12月限 62( 62)
TOPIX先物 9月限 6289( 6289)
日経225ミニ 7月限 7914( 7914)
8月限 232( 232)
9月限 129105( 129105)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 43( 0)
TOPIX先物 9月限 388( 388)
日経225ミニ 7月限 16( 16)
9月限 504( 504)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 338( 326)
TOPIX先物 9月限 6338( 2756)
日経225ミニ 7月限 27( 27)
8月限 3( 3)
9月限 7492( 7468)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 940( 940)
12月限 17( 17)
TOPIX先物 9月限 1008( 1008)
日経225ミニ 7月限 231( 231)
8月限 39( 39)
9月限 6049( 6049)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 320( 320)
TOPIX先物 9月限 858( 858)
日経225ミニ 9月限 1847( 1847)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5303( 5279)
12月限 7( 7)
TOPIX先物 9月限 6850( 6850)
日経225ミニ 7月限 5324( 5324)
9月限 99763( 99763)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 21( 0)
TOPIX先物 9月限 184( 184)
日経225ミニ 9月限 1842( 1842)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 379( 379)
TOPIX先物 9月限 361( 361)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 281( 281)
TOPIX先物 9月限 36( 36)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 44( 44)
日経225ミニ 7月限 45( 45)
8月限 12( 12)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 13334( 13304)
12月限 57( 57)
TOPIX先物 9月限 8070( 8070)
日経225ミニ 7月限 9214( 9214)
8月限 67( 67)
9月限 270082( 270082)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7535( 7352)
12月限 62( 62)
TOPIX先物 9月限 6289( 6289)
日経225ミニ 7月限 7914( 7914)
8月限 232( 232)
9月限 129105( 129105)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 43( 0)
TOPIX先物 9月限 388( 388)
日経225ミニ 7月限 16( 16)
9月限 504( 504)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 338( 326)
TOPIX先物 9月限 6338( 2756)
日経225ミニ 7月限 27( 27)
8月限 3( 3)
9月限 7492( 7468)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 940( 940)
12月限 17( 17)
TOPIX先物 9月限 1008( 1008)
日経225ミニ 7月限 231( 231)
8月限 39( 39)
9月限 6049( 6049)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 320( 320)
TOPIX先物 9月限 858( 858)
日経225ミニ 9月限 1847( 1847)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5303( 5279)
12月限 7( 7)
TOPIX先物 9月限 6850( 6850)
日経225ミニ 7月限 5324( 5324)
9月限 99763( 99763)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 21( 0)
TOPIX先物 9月限 184( 184)
日経225ミニ 9月限 1842( 1842)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 379( 379)
TOPIX先物 9月限 361( 361)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 281( 281)
TOPIX先物 9月限 36( 36)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 44( 44)
日経225ミニ 7月限 45( 45)
8月限 12( 12)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース