　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 20869(　 19819)
　　　　　 　 　12月限　　　　 162(　　 162)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 18280(　 18142)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 26550(　 25550)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 219(　　 219)
　　　　　 　 　 9月限　　　326558(　326558)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 16918(　 15390)
　　　　　 　 　12月限　　　　　92(　　　92)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 21040(　 19540)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 11110(　 11110)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 431(　　 431)
　　　　　 　 　 9月限　　　192935(　192935)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2268(　　1074)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1699(　　1390)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5234(　　5234)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1642(　　1435)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3736(　　2755)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 521(　　 521)
　　　　　 　 　 9月限　　　 11309(　 11175)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4717(　　4014)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5659(　　4047)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 176(　　 176)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　50(　　　50)
　　　　　 　 　 9月限　　　 13020(　 13020)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3909(　　2537)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4846(　　4500)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 11620(　 11620)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 10588(　 10280)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 20123(　 19995)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 10749(　 10749)
　　　　　 　 　 9月限　　　147856(　147856)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1466(　　 890)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 476(　　 476)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5275(　　5275)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1444(　　 493)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2763(　　 697)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 637(　　 637)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 514(　　 514)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　28(　　　28)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 6(　　　 6)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース