外国証券 先物取引高情報まとめ（6月26日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 20869( 19819)
12月限 162( 162)
TOPIX先物 9月限 18280( 18142)
日経225ミニ 7月限 26550( 25550)
8月限 219( 219)
9月限 326558( 326558)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 16918( 15390)
12月限 92( 92)
TOPIX先物 9月限 21040( 19540)
日経225ミニ 7月限 11110( 11110)
8月限 431( 431)
9月限 192935( 192935)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2268( 1074)
TOPIX先物 9月限 1699( 1390)
日経225ミニ 7月限 3( 3)
9月限 5234( 5234)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1642( 1435)
TOPIX先物 9月限 3736( 2755)
日経225ミニ 7月限 521( 521)
9月限 11309( 11175)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4717( 4014)
12月限 7( 7)
TOPIX先物 9月限 5659( 4047)
日経225ミニ 7月限 176( 176)
8月限 50( 50)
9月限 13020( 13020)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3909( 2537)
TOPIX先物 9月限 4846( 4500)
日経225ミニ 9月限 11620( 11620)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10588( 10280)
12月限 6( 6)
TOPIX先物 9月限 20123( 19995)
日経225ミニ 7月限 10749( 10749)
9月限 147856( 147856)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1466( 890)
TOPIX先物 9月限 476( 476)
日経225ミニ 9月限 5275( 5275)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1444( 493)
TOPIX先物 9月限 2763( 697)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 637( 637)
TOPIX先物 9月限 514( 514)
日経225ミニ 7月限 28( 28)
8月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 20869( 19819)
12月限 162( 162)
TOPIX先物 9月限 18280( 18142)
日経225ミニ 7月限 26550( 25550)
8月限 219( 219)
9月限 326558( 326558)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 16918( 15390)
12月限 92( 92)
TOPIX先物 9月限 21040( 19540)
日経225ミニ 7月限 11110( 11110)
8月限 431( 431)
9月限 192935( 192935)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2268( 1074)
TOPIX先物 9月限 1699( 1390)
日経225ミニ 7月限 3( 3)
9月限 5234( 5234)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1642( 1435)
TOPIX先物 9月限 3736( 2755)
日経225ミニ 7月限 521( 521)
9月限 11309( 11175)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4717( 4014)
12月限 7( 7)
TOPIX先物 9月限 5659( 4047)
日経225ミニ 7月限 176( 176)
8月限 50( 50)
9月限 13020( 13020)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3909( 2537)
TOPIX先物 9月限 4846( 4500)
日経225ミニ 9月限 11620( 11620)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10588( 10280)
12月限 6( 6)
TOPIX先物 9月限 20123( 19995)
日経225ミニ 7月限 10749( 10749)
9月限 147856( 147856)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1466( 890)
TOPIX先物 9月限 476( 476)
日経225ミニ 9月限 5275( 5275)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1444( 493)
TOPIX先物 9月限 2763( 697)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 637( 637)
TOPIX先物 9月限 514( 514)
日経225ミニ 7月限 28( 28)
8月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース