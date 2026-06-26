　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。

◯7万250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯7万125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　10(　　10)

◯7万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 208(　 208)
ビーオブエー証券　　　　　　　　60(　　60)
松井証券　　　　　　　　　　　　45(　　45)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　36(　　22)
ソシエテジェネラル証券　　　　　22(　　22)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　11(　　11)
みずほ証券　　　　　　　　　　　10(　　10)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 7)
フィリップ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
東海東京証券　　　　　　　　　　50(　　 0)

◯6万9750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)

◯6万9625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　52(　　52)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　49(　　49)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯6万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　74(　　74)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　53(　　53)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万9250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　56(　　56)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　53(　　53)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万9125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　72(　　72)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　66(　　66)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース