「日経225オプション」7月限コール手口情報（26日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
楽天証券 1( 1)
◯7万125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 10( 10)
◯7万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 208( 208)
ビーオブエー証券 60( 60)
松井証券 45( 45)
SBI証券 36( 22)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
BNPパリバ証券 11( 11)
みずほ証券 10( 10)
UBS証券 7( 7)
フィリップ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
東海東京証券 50( 0)
◯6万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
◯6万9625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
BNPパリバ証券 49( 49)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 74( 74)
BNPパリバ証券 53( 53)
楽天証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 56( 56)
BNPパリバ証券 53( 53)
楽天証券 1( 1)
◯6万9125円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 72( 72)
ABNクリアリン証券 66( 66)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
楽天証券 1( 1)
◯7万125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 10( 10)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 208( 208)
ビーオブエー証券 60( 60)
松井証券 45( 45)
SBI証券 36( 22)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
BNPパリバ証券 11( 11)
みずほ証券 10( 10)
UBS証券 7( 7)
フィリップ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
東海東京証券 50( 0)
◯6万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
◯6万9625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
BNPパリバ証券 49( 49)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 74( 74)
BNPパリバ証券 53( 53)
楽天証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 56( 56)
BNPパリバ証券 53( 53)
楽天証券 1( 1)
◯6万9125円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 72( 72)
ABNクリアリン証券 66( 66)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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