　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9214枚だった。

◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　9214(　　9214)
ソシエテジェネラル証券　　　　7914(　　7914)
SBI証券　　　　　　　 　　　 13171(　　5373)
バークレイズ証券　　　　　　　5324(　　5324)
楽天証券　　　　　　　　　　　4434(　　1848)
フィリップ証券　　　　　　　　 781(　　 781)
マネックス証券　　　　　　　　 707(　　 707)
松井証券　　　　　　　　　　　 401(　　 401)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 450(　　 240)
JPモルガン証券　　　　　　　　 231(　　 231)
ビーオブエー証券　　　　　　　 200(　　 200)
インタラクティブ証券　　　　　 148(　　 148)
日産証券　　　　　　　　　　　　91(　　　91)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　45(　　　45)
ゴールドマン証券　　　　　　　　27(　　　27)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　16(　　　16)
豊証券　　　　　　　　　　　　　 4(　　　 4)

◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　 232(　　 232)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 197(　　　71)
楽天証券　　　　　　　　　　　 125(　　　67)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　67(　　　67)
マネックス証券　　　　　　　　　59(　　　59)
フィリップ証券　　　　　　　　　53(　　　53)
JPモルガン証券　　　　　　　　　39(　　　39)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　49(　　　23)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　12(　　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　　10)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　　 5)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 3(　　　 3)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　　 3)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　270082(　270082)
ソシエテジェネラル証券　　　129105(　129105)
バークレイズ証券　　　　　　 99763(　 99763)
SBI証券　　　　　　　 　　　100385(　 39989)
楽天証券　　　　　　　　　　 56137(　 32367)
松井証券　　　　　　　　　　 24896(　 24896)
日産証券　　　　　　　　　　　9225(　　9225)
三菱UFJeスマート　　　　　　 15015(　　8733)
ゴールドマン証券　　　　　　　7492(　　7468)
マネックス証券　　　　　　　　6514(　　6514)
JPモルガン証券　　　　　　　　6049(　　6049)
サスケハナ・ホンコン　　　　　4915(　　4915)
フィリップ証券　　　　　　　　3216(　　3216)
みずほ証券　　　　　　　　　　3022(　　3022)
ビーオブエー証券　　　　　　　2373(　　2373)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1847(　　1847)
UBS証券　　　　　　　 　　　　1842(　　1842)
インタラクティブ証券　　　　　1830(　　1830)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 504(　　 504)
大和証券　　　　　　　　　　　 458(　　 458)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース