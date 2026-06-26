　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8070枚だった。

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　8070(　　8070)
バークレイズ証券　　　　　　　6850(　　6850)
ソシエテジェネラル証券　　　　6289(　　6289)
ゴールドマン証券　　　　　　　6338(　　2756)
ビーオブエー証券　　　　　　　2404(　　2404)
サスケハナ・ホンコン　　　　　1188(　　1188)
JPモルガン証券　　　　　　　　1008(　　1008)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 858(　　 858)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 388(　　 388)
シティグループ証券　　　　　　 361(　　 361)
日産証券　　　　　　　　　　　 199(　　 199)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 184(　　 184)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 161(　　 143)
みずほ証券　　　　　　　　　　 131(　　 131)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　44(　　　44)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　42(　　　42)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　36(　　　36)
インタラクティブ証券　　　　　　35(　　　35)
野村証券　　　　　　　　　　　　29(　　　29)
広田証券　　　　　　　　　　　　19(　　　19)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　34(　　　 0)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース