「TOPIX先物」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限8070枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8070枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8070( 8070)
バークレイズ証券 6850( 6850)
ソシエテジェネラル証券 6289( 6289)
ゴールドマン証券 6338( 2756)
ビーオブエー証券 2404( 2404)
サスケハナ・ホンコン 1188( 1188)
JPモルガン証券 1008( 1008)
モルガンMUFG証券 858( 858)
BNPパリバ証券 388( 388)
シティグループ証券 361( 361)
日産証券 199( 199)
UBS証券 184( 184)
SBI証券 161( 143)
みずほ証券 131( 131)
ドイツ証券 44( 44)
三菱UFJeスマート 42( 42)
HSBC証券 36( 36)
インタラクティブ証券 35( 35)
野村証券 29( 29)
広田証券 19( 19)
SMBC日興証券 34( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8070( 8070)
バークレイズ証券 6850( 6850)
ソシエテジェネラル証券 6289( 6289)
ゴールドマン証券 6338( 2756)
ビーオブエー証券 2404( 2404)
サスケハナ・ホンコン 1188( 1188)
JPモルガン証券 1008( 1008)
モルガンMUFG証券 858( 858)
BNPパリバ証券 388( 388)
シティグループ証券 361( 361)
日産証券 199( 199)
UBS証券 184( 184)
SBI証券 161( 143)
みずほ証券 131( 131)
ドイツ証券 44( 44)
三菱UFJeスマート 42( 42)
HSBC証券 36( 36)
インタラクティブ証券 35( 35)
野村証券 29( 29)
広田証券 19( 19)
SMBC日興証券 34( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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