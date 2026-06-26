カルビーは、「じゃがりこ」30周年の記念商品として「じゃがりこ 肉みそ味」を6月29日（肉の日・月）から全国のコンビニエンスストア以外の店舗で期間限定発売する。

「じゃがりこ」は“女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子”というコンセプトのもと、独自の製法で”はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめるスナックとして、1995年に誕生し、昨年10月で発売30周年を迎えた。

30周年特別企画として、「じゃがりこ」ファンサイト“じゃがりこ探検隊”の会員と共創し開発した「じゃがりこ ベーコンバター醤油味」や、「じゃがりこ」国民投票「また食べたい！じゃがりこ」で第1位に選ばれた「じゃがりこ アスパラベーコン味」、さらに初の「じゃがりこ30周年公式ファンブック」などを展開してきた。今回は「食べだしたらキリンがない」に始まる、「じゃがりこ」ならではの“ダジャレ”文化にフォーカスした新商品として、肉（29）の日×みそ（30周年）を掛け合わせた、遊び心あふれる「肉みそ味」を発売する。みそと豚肉の組み合わせにアクセントとして唐辛子を加えた新フレーバーを、ぜひ楽しんでほしい考え。

「じゃがりこ」は、1995年に誕生し、昨年10月で発売30周年を迎えた。特徴である、心地よい堅さとスティック状の形状や、カップ包装は当時としては挑戦的なものだった。発売当初からほとんど製法は変えずに、「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」などの定番商品や、期間限定商品を数多く発売してきた。また、ダジャレやコミュニケーションツールとしても楽しんでもらえるよう進化し続けている。

商品特長は、濃厚な肉みそのコクに唐辛子のふんわり香るピリ辛さを加え、口いっぱいに広がる満足感が特長とのこと。スティックにそぼろ粒をちりばめて肉みそのおいしさを視覚的にも表現した。

パッケージは、肉みそを想起させる茶色を基調に光沢感を持たせて、30周年の特別感を演出。「じゃがりこ」ファンなら気づく遊び心のあるデザインをさりげなく配置し、30周年を楽しく彩っている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月29日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp