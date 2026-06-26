俳優の村上虹郎が、元交際相手に暴行し重傷を負わせたとして、警視庁原宿署が傷害の疑いで書類送検したことが２６日、捜査関係者への取材で分かった。これを受け、所属事務所がコメントを発表した。

村上の所属事務所「ディケイド」は、スポーツ報知の取材に「現在報道されております件に関しては、過去交際していた女性とはトラブルがあったようです」とコメント。「事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と事態の経緯を説明した。

今後の活動については、「これから協議をしてまいります。本人も反省しております。この度は大変申し訳ございません」と謝罪した。

捜査関係者によると書類送検容疑は、２０２４年３〜５月に、東京・渋谷区の自宅で４回にわたり当時交際していた女性の髪の毛をつかんで頭を窓にたたきつけたり、顔を殴ったりして、１か月以上の重傷を負わせた疑い。女性が今年に入って、署に被害を相談していた。村上は「けがをさせたことは間違いない」と容疑を認めているという。

村上は、２０２３年３月に所属事務所の公式サイトなどを通じ、「心身不調」による休養を発表。同年５月から出演予定だった舞台を降板した。同年８月には、映画「東京リベンジャーズ２ 血のハロウィン編ー決戦ー」の舞台あいさつに登壇し、芸能活動に復帰した。

同舞台あいさつでは、目を潤ませながら「（休養期間は）停滞し迷走し、暗くなることもありました。本当にこの日がくることは奇跡的。皆さんのおかげです」と感謝していた。

直近では、７月３日スタートのテレ東系連ドラ「ストレンジ ー伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話ー」（金曜、深夜０時１２分）の第１話に出演が予定されており、同局が対応を検討している。

◆所属事務所コメント 現在報道されております件に関しては、過去交際していた女性とはトラブルがあったようです。事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです。今後の活動については、これから協議をしてまいります。本人も反省しております。この度は大変申し訳ございません。株式会社ディケイド