福島印刷 <7870> [名証Ｍ] が6月26日大引け後(15:30)に決算を発表。26年8月期第3四半期累計(25年9月-26年5月)の経常利益(非連結)は前年同期比0.7％増の1億4700万円となり、通期計画の8200万円に対する進捗率が179.3％とすでに上回り、さらに5年平均（ただし赤字期を除く）の92.2％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した6-8月期(4Q)の経常損益は6500万円の赤字(前年同期は1億円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である3-5月期(3Q)の経常利益は前年同期比19.2％増の1億8600万円に伸び、売上営業利益率は前年同期の7.6％→9.5％に改善した。



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