【ミステリーチャンネル 7月ラインナップ】『アート・オブ・クライム』完結へ！フレンチ・ミステリー特集

日本唯一のミステリー海外ドラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルの7月のラインナップをご紹介。今回はフレンチ・ミステリー特集を実施し、『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』がついに完結となるほか、伝説のドラマ『ベルフェゴールは誰だ！』のリブート『ルーヴル・ミステリー 黒の仮面』も独占日本初放送。

東京創元社アワー

『刑事ケイト・リンヴィルの事件簿』

7月5日（日）16：00より一挙放送（全5話／字幕版）

古典から最新作まで数々の海外推理小説を発信している、東京創元社より出版されている原作のドラマ化作品を放送していく“東京創元社アワー”第3弾！

今回独占日本初放送となる『刑事ケイト・リンヴィルの事件簿』は、ドイツで最も成功している現代作家の一人であり、緻密な心理描写と二転三転するストーリー展開が特徴のシャルロッテ・リンク原作〈ケイト・リンヴィル〉シリーズの映像化！ ドイツARDが運営する公共放送局で2021年から2025年にかけて放送された。東京創元社から「誘拐犯」「罪なくして」という邦題で出版されている小説の映像化である。

ロンドン警視庁の捜査官ケイト・リンヴィルが故郷のイングランド北東部スカボローへ戻り、複雑な事件と自身の悲劇的な過去に向き合う、心理サスペンス色が濃厚なミステリーシリーズ。

ドイツ人作家が英国を舞台に英国人を主人公に描くという異色の設定ながら、『ヴェラ〜信念の女警部〜』にも通ずる魅力があり、同作のファンにぜひご覧いただきたい作品だ。

原作者のシャルロッテ・リンクは1963年ドイツのフランクフルトに生まれ、19歳で小説家としてデビューして以来、今日までベストセラーを連発。ドイツ国内だけで3300万部以上の売上を誇り、数多くの言語にも翻訳され人気を博す、「ドイツミステリーの女帝」とも称されている作家だ。

『獣医ヤコブスの事件簿』で地元警察官ローナ・フォークトを演じたヘニー・リーンツが主人公の刑事ケイト・リンヴィルを演じる。イギリス、ノース・ヨークシャーの荒涼とした景色が、ストーリーの緊迫感とスリルをよりいっそう引き立てる。

＜「誘拐犯（前編）」あらすじ＞

スカボローで10代の少女二人が立て続けに姿を消した。一人目の失踪から2年、ハイキング客が荒野で少女の遺体を発見。ちまたでは「荒野の殺人鬼」の仕業だと噂される。そんな中、亡き両親の家を荒らされ、スカボローに来ていたケイトは、家の修繕が終わるまで近くの民宿に泊まることに。宿泊先の夫婦には、アメリーという14歳の娘がいた。ある日、母親と買い物に出たアメリーは、スーパーの駐車場で忽然と姿を消し…。

フレンチ・ミステリー特集

『ルーヴル・ミステリー 黒の仮面』

7月26日（日）16：00より一挙放送（全4話／字幕版）

ルーヴル美術館に現れる謎の怪人ベルフェゴール。1927年の小説、そして1960年代に社会現象を巻き起こした伝説のドラマ『ベルフェゴールは誰だ！』が、フランスの歴史ある大手映画会社Pathéが制作に携わったHBO Maxオリジナルシリーズ『ルーヴル・ミステリー 黒の仮面』として2025年に完全リブート！ パリの街を舞台に映画スケールの迫力ある映像で綴られるのは、オカルトと最先端テクノロジー、そして歴史の闇が交錯するミステリー。

物語の舞台は、現代のパリ。ルーヴル美術館に新しく採用された美術修復家ハフサは、展示室でバアル神をかたどった仮面“ベルフェゴール”と対面したことから、不可解な事件に巻き込まれる。ハフサは、自分を追う者たちと戦い、そしてベルフェゴールと自分を結びつける強力な因縁を理解するために、自身の内なる亡霊と戦わなければならない。現実よりもリアルな幻覚に悩まされるハフサ。一体彼女の身に何が起こっているのか…？

本作は1927年に発表されたアルチュール・ベルネードの小説、および1965年にフランスで社会現象を巻き起こした伝説的なドラマシリーズのリメイク作品。もとのシリーズは、当時のフランスの人口4800万人のうち、テレビを所有していたのは40％（約1920万人）だったにもかかわらず、放送ごとに約1000万人という驚異的な視聴者数を記録するほどの社会現象となった。

リブート版は、その1965年のシリーズを単にリメイクするのではなく、テーマを深く再解釈し、現代的な要素を追加。純粋なホラーから心理スリラーへと転換し、事件捜査、人間ドラマ、そして超自然的な要素を鮮やかに融合させている。

実際にパリのルーヴル美術館内で撮影が行われ、スタジオセットでは再現できない荘厳な雰囲気と圧倒的な質感を背景に物語が展開。最新技術を駆使したスタイリッシュな映像と、ルーヴルの重厚な歴史が融合し、観る者を圧倒的な没入感へと誘う。

＜第1話あらすじ＞

ルーヴル美術館の美術修復家ハフサは、仕事に打ち込む一方で悪夢に悩まされていた。ある日、親友クロエを連れて、何かに誘われるようにメソポタミア展のパーティに忍び込んだ彼女は、恋人である警備員のヴァディムに見つかり追い出されるが、展示室でバアル神をかたどった仮面と遭遇する。それは夢で見たものと同じだった。その出会いを境に、周囲で不可解な現象が起こり始める。そして気づけば、ハフサは仮面を手にしていた…。

『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』シーズン7〜9

7月19日（日）15：30より一挙放送（全12話／字幕版）

★シーズン1〜6…7月18日（土）6：00より一挙放送

美術オンチの刑事アントワーヌと美術史家フロランスがタッグを組んで、歴史的美術品に関連した事件を解決していくフランス発の大人気ミステリー『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』シーズン7〜9が、7月19日（日）15：30よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送！ 最終章となるシーズン9を含む、全9シーズン（全40話）が一挙放送となる。

アントワーヌは刑事部に所属していたが、美術品にまったく興味がないにもかかわらず、 画廊・美術館・城といった文化的な場所で発生する事件を担当する“文化財密売取締本部”に転属となった警部。ある日、フランス・ロワールにある世界遺産アンボワーズ城で、男がアンヌ王妃の肖像画を盗み出すも直後に殺されるという事件が発生し、アントワーヌはその事件を担当することになる。ボッティチェリをパスタだと思うような美術オンチのアントワーヌは、ルーヴルの美しき美術史家フロランスに協力を仰ぐ。正反対の二人は最初はいがみ合っていたが、アントワーヌにとっては自分にはない知識を持つフロランスの能力が必要であり、一方フロランスにとっては、彼の前では恐怖症の発作が出ないことから、互いに距離が縮み、歴史的美術品にまつわる事件を二人で解決していく。

毎回、歴史的に重要な実在の美術品が事件に関わってくるほか、歴史的建築物も登場し、美術史だけでなく、フランスの歴史にも触れられるのも本作の魅力。

フランスを舞台に、ルーヴル美術館、ジャックマール＝アンドレ美術館、グレヴァン美術館、ベルサイユ宮殿、シャンティイ城など様々な美術館や宮殿が登場。そしてボッティチェリ、ラファエロ、セザンヌといった巨匠たちの名画も映し出される。詳細は下記の通り。

＜本シリーズに登場する美術館・宮殿・城郭＞

ルーヴル美術館、ジャックマール＝アンドレ美術館、グレヴァン美術館、ベルサイユ宮殿、シャンティイ城

＜本シリーズに登場する芸術家・絵画＞

●エリザベート・ヴィジェ＝ルブラン作

『マリー・アントワネットとその子供たち』『麦わら帽子の自画像』

『ヴィジェ＝ルブラン夫人と娘のジャンヌ＝リュシー＝ルイーズ』

●サンドロ・ボッティチェリ作

『シモネッタ・ヴェスプッチの肖像』『ヴィーナスの誕生』

●ラファエロ・サンティ作

『ロレートの聖母』

●ジャン＝オーギュスト＝ドミニク・アングル作

『トルコ風呂』

●ポール・セザンヌ作

『カード遊びをする人々』『自画像』『殺人』『絞め殺された女』

●ジャック＝ルイ・ダヴィッド作

『マラーの死』『ホラティウス兄弟の誓い』『サビニの女たち』『ヘクトルの死を悼むアンドロマケ』

＜シーズン7第1話あらすじ＞

ベルサイユ宮殿の庭で占い師の男が殺害される。彼は宮殿を見学中、マリー・アントワネットゆかりの家具の周辺で不審な行動を取っていた。しかも最近、マリー・アントワネット愛好家の集まりのために仕事をしていたことが判明。フロランスとアントワーヌは、殺人の動機は王妃の首飾りから失われたダイヤではないかと推理する。捜査にスピリチュアル関係の知識が必要になり、アントワーヌの元婚約者ジュリエットが呼ばれるのだが…。

『名刑事コールマンの捜査と子育て両立奮闘記』シーズン2

7月12日（日）16：00より一挙放送（全6話／字幕版）

パリで潜入捜査の名手として知られていたシモン・コールマン警部がある日突然、妹夫婦の遺児3人の保護者に！ 美しいエクサン・プロバンスの街を舞台に、子どもたちの育児と犯罪捜査の両立に悪戦苦闘するコールマン警部の日々を描いた、ハートフルなコメディミステリー『名刑事コールマンの捜査と子育て両立奮闘記』のシーズン2も独占日本初放送！

かつてパリで刑事として活躍していたシモンも、いまや街にすっかり馴染んでいた。理想的な「スーパーおじさん」を演じつつ、凶悪事件の解決に奔走する日々を送るが、子どもたちの成長に伴い日常生活のトラブルに直面することも多く、仕事と子育ての両立は決して楽ではなかった。さらに、子どもたちの親権を取り戻そうとする存在が登場し、彼をさらなる窮地へと追い込んでいく。

＜シーズン2第1話あらすじ＞

母の日に向けて学校でプレゼントを作ることになり、母親のいないサムは学校に行くのを渋る。シモンは教師に相談するが、校長やほかの保護者から反感を買いたくない相手に難色を示される。シモンは、いろんな保護者がいることを考慮し、「母の日」ではなく「愛する人の日」にしようと提案する。仕事では、製薬ラボの人事部長が仕事仲間とのペイントボールの最中に毒殺される。ラボに猛毒植物が保管されていることから、犯人は同じラボの人間と考えられたが…。

1日まるごとフランス絶景ミステリー コレクション（海編）

『フランス絶景ミステリー コレクション』11話

7月20日（月・祝）6：00より一挙放送（計11話／字幕版）

海の日特別編成！ フランスの景勝地を舞台に描かれたミステリー・ドラマシリーズ『フランス絶景ミステリー コレクション』の中から、美しい海が舞台のエピソードを厳選放送！ 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』のニコラ役でおなじみのブノワ・ミシェルが出演する「モン・サン・ミッシェル」など、計11話をお届けする。

＜放送エピソード＞

「オスゴール」「アグド岬」「モン・サン・ミッシェル」「ラ岬」「ドゥアルヌネ」「シャラント＝マリティーム」「ギルヴィネック」「ディナール」「ヴァンデ」「バラーニュ」「ポン・タヴァン」

そのほかの主な再スタート作品／一挙放送／キャッチアップ放送

7月は、『名刑事コールマンの捜査と子育て両立奮闘記』シーズン2の独占日本初放送に合わせて、シーズン1を再放送。また、『ヴェラ〜信念の女警部〜』ファンにとっては、同作がシーズン2からファイナルのシーズン14まで放送となるほか、同じくアン・クリーヴスの小説をもとにした『シェトランド』がシーズン1からスタート。さらに、『ヴェラ〜信念の女警部〜』と驚くほどよく似ていると絶賛された『エリス〜覚悟の警部』もラインナップに含まれている。

7月1日（水）6：30〜 『アガサ・クリスティー ミス・マープル』シーズン5【二】

7月1日（水）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン2【字】

7月2日（木）20：00〜 『シェトランド』シーズン9【字】

7月2日（木）22：00〜 『刑事フォイル』シーズン5【字】

7月2日（木）24：00〜 『名刑事コールマンの捜査と子育て両立奮闘記』シーズン1【字】

7月3日（金）6：30〜 『アガサ・クリスティー ミス・マープル』シーズン6【二】

7月3日（金）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン3【字】

7月4日（土）18：00〜 『名探偵ポワロ』シーズン11【二】

7月4日（土）25：40〜 『名探偵ポワロ』シーズン12【二】

7月5日（日）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン4【字】

7月5日（日）24：45〜 『エリス〜覚悟の警部』【字】

7月6日（月）16：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン5【字】

7月6日（月）22：00〜 『刑事フォイル』シーズン6【字】

7月7日（火）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン5【字】

7月7日（火）16：00〜 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン1【字】

7月7日（火）24：00〜 『シェトランド』シーズン1【字】

7月8日（水）20：00〜 『警部ベリンガー バンベルクの事件簿』【字】

7月9日（木）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン6【字】

7月9日（木）22：00〜 『刑事フォイル』シーズン7【字】

7月10日（金）17：50〜 『ハンナのスイーツ捜査ファイル』【字】

7月11日（土）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン7【字】

7月11日（土）20：00〜 『名探偵ポワロ』シーズン13【二】

7月12日（日）22：10〜 『警部補カミーユのカンヌ捜査ファイル』【字】

7月13日（月）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン8【字】

7月13日（月）24：00〜 『シェトランド』シーズン2【字】

7月14日（火）22：00〜 『刑事フォイル』シーズン8【字】

7月15日（水）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン9【字】

7月16日（木）24：00〜 『シェトランド』シーズン3【字】

7月17日（金）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン10【字】

7月17日（金）20：00〜 『埋もれる殺意〜6年の封印〜』【吹】

7月17日（金）22：00〜 『刑事フォイル』シーズン9【字】

7月21日（火）18：00〜 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン2【字】

7月22日（水）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン11【字】

7月23日（木）24：00〜 『シェトランド』シーズン4【字】

7月24日（金）22：00〜 『ブラウン神父』シーズン12【字】

7月25日（土）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン12【字】

7月25日（土）16：00〜 『刑事アレックス・ユゴー 山岳の事件簿』【字】

7月26日（日）19：40〜 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6【字】

7月27日（月）13：15〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン13【字】

7月27日（月）16：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン6【字】

7月27日（月）22：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン1【字】

7月29日（水）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン14【字】

7月29日（水）24：00〜 『シェトランド』シーズン5【字】

7月30日（木）11：00〜 『ミス・マープル ジョーン・ヒクソン版』【字】

7月30日（木）16：00〜 『警部ボロウスキの事件現場』【字】

7月31日（金）16：00〜 『シスター探偵ボニファス』シーズン2【字】

（海外ドラマNAVI）

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