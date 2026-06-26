2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターにて『NAMICS presents TGC 新潟 2026』（以下、TGC新潟）、2026年8月16日（日）に愛媛県武道館にて『SBI証券 presents TGC 松山 2026』（以下、TGC松山）、そして、2026年9月19日（土）に横浜アリーナにて『マイナビ TGC 2026 A/W』と、全国各地にて3ヵ月連続開催するTGCが、追加情報を発表した。

Hearts2Hearts、TGC3開催への出演が決定！

レジェンドガールズグループとして音楽シーンに君臨し続けている少女時代らが所属するSM ENTERTAINMENTが、多人数ガールズグループとして少女時代以来約18年ぶりに送り出した、多彩な魅力と無限の潜在力を持つJIWOO、CARMEN、YUHA、STELLA、JUUN、A-NA、IAN、YE-ONで構成される8人組ガールズグループHearts2Heartsが、『TGC新潟』、『TGC松山』、そして、『マイナビ TGC 2026 A/W』のTGC3開催に、3ヵ月連続出演することが決定した。

昨年2025年2月にデビュー、共感できる歌詞とおしゃれなサウンドにハマる人が続出し、これまでに、『2025 MAMA AWARDS』をはじめ、各種授賞式にて2025年にデビューしたアーティストの中では最多となる新人賞合計9冠を達成。

The 1st Mini Album『FOCUS』は、2025年11月20日（木）付きのオリコンデイリーアルバムランキングで1位、米メディアThe FADERによる『The 51 Best Songs of 2025 』ではK-POP最高順位となる11位にランクインし、英メディアNMEが選ぶ『THE NME 100: ESSENTIAL EMERGING ARTISTS FOR 2026』にも選出されるなど、次世代を担う“最高の新人”として世界的な人気を証明した。

さらに、今年2026年2月にリリースされた楽曲『RUDE!』は、リリースから約3ヶ月でSpotify、MVの再生回数ともに1億回を突破し、各種音楽チャートでも1位を独占。今週2026年6月22日（月）には、待望のThe 2nd Mini Album『Lemon Tang』をリリースしたばかりのHearts2Heartsが、TGCへ待望の初出演を果たす。

＜Hearts2Heartsよりコメント＞

TGCのステージに立てることを本当に光栄に思いますし、とてもワクワクしています！3回のステージすべてで、Hearts2Heartsならではのエネルギーと魅力をお届けできるよう、一生懸命準備しています。たくさんの皆さんに素敵なパフォーマンスと特別な思い出をプレゼントできたら嬉しいですし、会場で一緒に楽しみながら幸せな時間を過ごせることを楽しみにしています！

今後の追加情報もお見逃しなく！

イベント概要

NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION

●日時

2026年7月18日（土） 開場12:30 開演14:00 終演19:00（予定）

●会場

朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（〒950-0078 新潟市中央区万代島6-1）

●チケット

【入場料】

完売御礼

【チケットに関する問い合わせ先】

ローソンチケット：https://faq.l-tike.com/

●公式サイト

『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト

SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION

●日時2026年8月16日（日） 開場12:00 開演13:00 終演17:00（予定）

●会場

愛媛県武道館（〒790-0948 愛媛県松山市市坪西町551）

●チケット

【入場料（税込）】

アリーナ席：先行販売：15,000円、一般販売：15,500円、TGC CARD割引：2,500円 / お土産袋・応援グッズ付

スタンド席：先行販売：10,000円、一般販売：10,500円、TGC CARD割引：1,500円 / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要

【先行販売】2026年06月26日（金）23:59まで！ ※先着・売り切れ次第終了

TGC CARD先行（※TGC CARD割引対象）、dポイントクラブ会員先行、

TGC公式LINE先行（第二弾）、イープラス先行

【一般販売】2026年06月27日（土）10:00〜

※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

イープラス（https://eplus.jp/qa/）

●公式サイト

『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト

第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER（略称：マイナビ TGC 2026 A/W）

●日時

2026年9月19日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00（予定）

●会場

横浜アリーナ（〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-10）

●チケット

【入場料（税込）】

指定席：先行：12,000円、一般：12,500円 / お土産袋・ペンライト付

※4歳以上はチケットが必要

【一般販売】2026年06月20日（土）10:00〜

※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

https://support.tickebo.jp

※お問い合わせは24時間受付しており、営業時間内に順次回答いたします。

※内容によっては、返答にお時間をいただく場合がございます。

●公式サイト

『マイナビ TGC 2026 A/W』公式サイト