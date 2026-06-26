YouTubeチャンネル「アパートメントラボ - Apartment Labo.」が「これが団地！？生活感を隠せる独立キッチンや結露を抑える複層ガラスのある87m2のお部屋【UR賃貸住宅】【神宮東パークハイツ】」と題した動画を公開した。動画では、名古屋市にあるUR賃貸住宅「神宮東パークハイツ」のルームツアーを行い、現代のライフスタイルに寄り添うリノベーション物件の魅力を解説している。



動画では、広大な神宮東公園に隣接し、敷地内に保育園や医療施設が揃う周辺環境を「子育て世帯に大きなポイント」と紹介。外観や共用部にはレンガ調のモダンなデザインや間接照明が施され、築古の団地とは思えない海外のアパートメントを彷彿とさせる雰囲気が漂っている。



続いて、83.26平米の3LDKの室内を案内。広々とした玄関や大容量の収納スペースに加え、断熱性を高め結露を軽減する複層ガラスなど、快適性を追求した設備が目を引く。中でも注目は、3.5帖の広さを持つ独立型キッチンだ。レトロな花柄の扉が可愛らしい空間は、機能的で圧倒的な収納力を備える。さらに「リビングダイニングから見えにくいため生活感を隠せる」という利点や、ゴミ出しなどで玄関へ直行できる家事動線の良さを高く評価した。



最後に、エアコン室外機を上から吊るすことで床面積を100％使えるバルコニーや、隣接する住棟とのゆとりのある距離感に触れ、「築年数からは考えられないクオリティ」と絶賛。子育て世帯のQOLを確実に押し上げる、団地ならではの贅沢な住環境を再発見できる映像となっている。



リンクをコピーする