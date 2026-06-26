シュークリーム専門店「ビアードパパ」は、生誕から今なお世界を熱狂させ続ける怪獣王「ゴジラ」との初となるコラボレーション商品「ゴジラシュー」を、7月1日より1か月間の期間限定で全国発売することを発表しました。

特製のクッキー生地とともに焼き上げられた、ゴツゴツとした屈強な漆黒の表皮。その無骨な外見を破ると、中から鮮やかなピンク色をした、果肉感あふれる甘酸っぱい「苺クリーム」が出現します。

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■ 開発を重ねて再現した「ゴジラの表皮」と内に秘めた苺の誘惑

日本が世界に誇る最強の怪獣王との初コラボにあたり、ビアードパパが完成させたのは、これまでのシュークリームの概念を覆す圧倒的なビジュアルの一品。

最大のこだわりは、ゴジラの屈強な肉体を表現するために開発を重ねて焼き上げられた「漆黒のザクザクシュー生地」にあります。生地には竹炭を練り込んで漆黒の色合いを出し、ゴツゴツとしたリアルな質感が再現されています。

しかし、その香ばしい漆黒の生地を割ると、内側からは鮮やかな苺クリームが顔を出します。一口食べた瞬間に、見た目の無骨さと繊細な甘酸っぱさという驚きのギャップがもたらされる、同店の本気が詰まった究極の味わいに仕上げられているとのこと。

さらに、シュークリームを包むパッケージ紙には、ファン心をくすぐるランダム3種類のゴジラデザインが採用されており、手にする楽しさを広げてくれます。

■ 数量限定で7月1日より発売開始

「ゴジラシュー」は税込390円で、7月1日から7月31日まで全国のビアードパパ店舗にて販売される予定です。

なお、一部店舗やデリバリーでの利用、または店内でのイートイン利用（税率10%適用）の場合は販売価格が異なります。数量限定につき売り切れ次第終了となる場合があるため、圧倒的な存在感を放つ漆黒の衝撃を体験してみたい方は、お近くの店舗へ早めに足を運ぶのが良さそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062603.html