STARTO ENTERTAINMENTは26日、ジュニアの新グループ「Howzit（ハウジー）」の結成を発表した。メンバーは、織山尚大（22）、西村拓哉（23）、黒田光輝（22）、檜山光成（22）、ヴァサイェガ渉（23）の5人。8月に東京・Kanadevia Hallで初ライブを開催し、新たなスタートを切る。

ジュニア公式サイトでは同日、「Howzit」のグループページを公開。あわせて「Howzit 1st LIVE」の開催も発表され、8月8日から16日まで（13日を除く）東京・Kanadevia Hallで8日間15公演を行うことが決まった。大阪、博多でも公演する。

5人はいずれもジュニアとして長年活動してきた人気メンバー。織山と黒田、檜山、ヴァサイェガは「少年忍者」、西村は関西ジュニア内ユニット「Lil かんさい」のメンバーとして活動してきた。

同社は昨年2月、ジュニア内グループの大規模な再編を実施。「HiHi Jets」「美 少年」「7 MEN 侍」を再編し、新たに「ACEes（エイシーズ）」「KEY TO LIT（キテレツ）」「B&ZAI（バンザイ）」の3グループを結成した。関西ジュニアの「AmBitious」「Boys be」が活動を継続しており、「Howzit」は再編後に誕生した6組目の新グループとして加わることになった。