脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「カナダは『未来』の国。」と題した動画を公開した。動画では、茂木氏がカナダで滞在した際のホストファミリーとのエピソードを振り返り、同国のライフスタイルや社会のあり方が、今後の人類の生き方のヒントになるという見解を語っている。



茂木氏は、カナダの「ウェイ・オブ・ライフ（生活のあり方）」に心惹かれたきっかけとして、現地でのバーベキュー体験を挙げた。ハンバーガーのパテを焼き、切った野菜をディップして食べるだけのシンプルな準備に触れ、「一番のパーティーの楽しみは、人と楽しく過ごすこと」と指摘する。日本のホームパーティーなどは「気合いが入って準備するのにすごい疲れちゃう」と対比させ、お金や手間をかけずにその時を味わうカナダのスタイルが「生きがい」に結びついていると語った。



さらに、カナダの人々が持つ「身内」と「よそ者」の境界線がない点にも言及した。茂木氏は、カナダではエスニシティや英語力、服装などで人を区別せず、アメリカのようにビザの種類や社会的ステータスを過剰に気にする傾向が少ないと説明。「イングループとアウトグループの境目がない」と、そのフラットな人間関係を評価した。



また、南アフリカからの移民であったホストファミリーの友人が、新婚旅行で「1年間かけて世界一周してきた」というエピソードを紹介。彼らが決して大富豪ではないにもかかわらず、こうした生き方が社会全体に自然に受け入れられていることに対し、「カナダのアバンダンス（豊穣）」が根底にあると考察している。



動画の終盤で茂木氏は、将来AIや技術の発達によってエネルギーやリソースが豊かになる社会を展望した。学歴や職業による「マウンティング」が少ないカナダのあり方を参考に、「どんな状況でもお互いを尊重し、上に立つとか下に立つと考えない」と提言。カナダこそが「未来の国」であると称賛し、これからの社会のあり方に対して独自の視点を提供して動画を締めくくった。



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