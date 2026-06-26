茂木健一郎「自分らしさは力を抜いてできること」無理しない生き方を力強く提言

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「自分らしくは、ラクなこと」を公開した。動画では、茂木氏が「自分らしさ」の本当の意味と、無理せず自然体でいることの重要性について提言している。



冒頭で茂木氏は「自分らしくってことの意味って、もっともっとみんな考えたほうがいい」と切り出し、現代においてその本質が見失われがちであると指摘。他者とのコミュニケーションなど社会性の重要性に触れつつも、「自分らしさって、自分が力を抜いてできることなんだよね」と主張した。



意識して努力するのではなく、自然に楽しめる状態が最も「フロー」に近づきやすいと説明。一方で、「無理して頑張ってるっていうのはいいことのようで、実は長続きはしない」と断言し、持続可能性の観点から肩の力を抜いた自然体であることの価値を説いている。



さらに、本当の自分らしさは「1人になってる時間でしかわかんない」と指摘。他人といる時は影響を受けて無理をしてしまうため、「1人でボーッとしてる時、その時に自分の中から湧き上がってくるものが、やっぱり1番の自分らしさだと思う」と語った。



動画の最後で茂木氏は、それが一番努力せずに維持できる状態であると強調し、視聴者に向けて「自分らしさというものを追求していただけたら嬉しい」と温かいメッセージを送った。