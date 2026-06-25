気になるダブル台風の進路は？26日は雨･･･荒れた天気に注意を【気象予報士が解説｜新潟】
25日(木)はスッキリしない天気でしたが、昨日よりも暑くなり新潟市中央区も真夏日になりました。一方、天気は下り坂で、この時間一部で雨の降っているところがあります。そして、26日(金)は各地で雨脚が強まりそうです。
◆26日(金)午前9時の予想天気図
日本海の低気圧が次第に県内付近を通過していくでしょう。低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定になり、カミナリを伴った激しい雨が降るところがありそうです。
また、低気圧の接近に伴って広く風が強まり、荒れた天気になるところもあるでしょう。
◆今後の天気の移り変わり
今夜9時は、厚い雲に覆われて所々でにわか雨があるでしょう。夜間に雨の範囲が広がり、26日(金)朝は全県的に雨が降るでしょう。局地的にカミナリを伴って激しく降ることもありそうです。
その後、昼前にかけてまとまった雨が降りますが、午後は晴れ間の出るところがあるでしょう。ただ、夜は再び広く雨となり雨脚が強まるところもありそうです。
◆台風の最新情報
『台風8号』は今後もあまり発達をしないまま北上し、27日(土)に三陸沖で温帯低気圧に変わるでしょう。
一方の『台風7号』は26日(金)に沖縄付近を通過したあと、土日にかけて本州に接近する見通しです。県内への影響はいまのところあまり大きくならない見込みですが、太平洋側の地域は危険な大雨になる恐れがあります。
週末に、もし県外へ出る予定の方は交通機関に影響が出る可能性が高いため十分注意をしてください。
◆26日(金)午前9時の予想天気図
日本海の低気圧が次第に県内付近を通過していくでしょう。低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定になり、カミナリを伴った激しい雨が降るところがありそうです。
また、低気圧の接近に伴って広く風が強まり、荒れた天気になるところもあるでしょう。
今夜9時は、厚い雲に覆われて所々でにわか雨があるでしょう。夜間に雨の範囲が広がり、26日(金)朝は全県的に雨が降るでしょう。局地的にカミナリを伴って激しく降ることもありそうです。
その後、昼前にかけてまとまった雨が降りますが、午後は晴れ間の出るところがあるでしょう。ただ、夜は再び広く雨となり雨脚が強まるところもありそうです。
◆台風の最新情報
『台風8号』は今後もあまり発達をしないまま北上し、27日(土)に三陸沖で温帯低気圧に変わるでしょう。
一方の『台風7号』は26日(金)に沖縄付近を通過したあと、土日にかけて本州に接近する見通しです。県内への影響はいまのところあまり大きくならない見込みですが、太平洋側の地域は危険な大雨になる恐れがあります。
週末に、もし県外へ出る予定の方は交通機関に影響が出る可能性が高いため十分注意をしてください。