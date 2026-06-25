YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「鶏むね1枚が旨すぎる。白だしレンジサラダチキン【もう茹でない】」と題した動画を公開しました。お鍋で茹でる手間を省き、電子レンジだけでしっとりと仕上がる本格的なサラダチキンの作り方を紹介しています。



動画では、250gの鶏胸肉を使用。まずはフォークで両面にしっかりと穴を開けます。これにより、「爆発予防＆味染み効果」があるとのこと。また、皮からは良いお出汁が出るため、あえて残したまま調理するのがポイントです。



味付けに使用する調味料は、白だし大さじ2とお酒大さじ1のたった2つだけ。「白だしだけで味が決まる」ことに加え、お酒がパサつきを予防してくれます。調味料を馴染ませたら、ふんわりとラップをして電子レンジへ。ムラなく加熱するために途中で一度ひっくり返し、再度加熱した後は、そのまま余熱で10分放置します。



完成したサラダチキンをカットすると、レンジ調理とは思えないほどしっとりとした仕上がりに。動画の後半では、残った旨味たっぷりの煮汁に氷と茹でた素麺を加え、サラダチキンとネギをトッピングしたアレンジ料理も披露。「安くて、簡単で、旨い」と絶賛しています。



火を使わず、洗い物も少なく済むこのレシピ。日々の作り置きや、ヘルシーな献立のレパートリーに加えてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・鶏胸肉 250g

・白だし 大さじ2

・酒 大さじ1



（アレンジそうめん）

・サラダチキンの煮汁 適量

・氷 約4個

・茹でた素麺 1束

・カットねぎ 適量



［作り方］

1. 耐熱容器に入れた鶏胸肉の両面に、フォークでしっかりと穴を開ける。（皮は残しておく）

2. 白だしと酒を加え、鶏肉全体に馴染ませる。

3. ふんわりとラップをし、電子レンジ（500Wで2分半、または600Wで2分）で加熱する。

4. ムラなく加熱するため、一度取り出して鶏肉をひっくり返す。

5. 再度ラップをし、電子レンジ（500Wで2分半、または600Wで2分）で加熱する。

6. レンジから取り出し、ラップをしたまま余熱で10分放置して中まで火を通す。

7. お好みの厚さにカットする。（煮汁ごと保存するのがおすすめ）



（アレンジそうめんの作り方）

1. 器に残った煮汁と氷を入れ、茹でた素麺を加える。

2. サラダチキンとカットねぎをトッピングして完成。



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