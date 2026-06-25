ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が23日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。出身の北海道内に芸能人の派閥があると明かした。

山口は9月8日に46歳の誕生日を迎え、同日に3都市10公演のライブ「SAKANAQUARIUM 2026 透明」ツアーが日本武道館で開幕する。「9月6日日曜日には…俺2日後に武道館で初日で誕生日なんだけど。北海道の俺の嫌いな先輩、大泉洋から電話かかってきて。『水曜どうでしょう祭り』に参戦してくれと、言ってきたわけ。9月6日にあるから。札幌ドーム（現大和ハウス プレミストドーム）でやるから。人が入るか心配だからやってくんない？って電話かかってきて。直電で。しかもちょっと酔った勢いで」と切り出した。

「俺は8日はライブだから無理ですって言ったら。山口くん1人だったら来られるんじゃない？って。分かりましたと。じゃあ、オールナイトニッポンに来てくださいと。それと取引で、だったらいいですよと。じゃあいいよって。行こうじゃないのみたいな」と大泉とのやりとりを明かした。

続けて「加藤浩次さんも呼びますよと。大泉洋さんと加藤浩次さんと俺とで、北海道の派閥争いをね。俺は加藤浩次派だからさ。みんな知らないと思うけど、北海道出身芸能人でね、加藤浩次派と大泉洋派に分かれるわけですよ。俺は加藤浩次派の2次団体だから」と告白。

「大泉洋派を、加藤浩次派としては駆逐したいわけよ。だから大泉洋派の2次団体の人にも来てもらって。ちょっとこう4人でトークできたらいいなと思っています」と明かした。

山口と加藤はともに小樽市出身。2人はSTVラジオ「加藤さんと山口くん」で共演中。大泉は札幌市出身。

大泉が出演する「水曜どうでしょう祭UNITE2026」は9月5、6日に大和ハウスプレミストドームで開催される。