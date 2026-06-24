鈴鹿央士、成宮寛貴＆森七菜らと1億円の争奪戦 『藁にもすがる獣たち』場面写真12点解禁
江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の同名小説を実写映画化した『藁にもすがる獣たち』より、主演の鈴鹿央士をはじめ、成宮寛貴、森七菜らが演じる“獣”たちの欲望と狂気を捉えた場面写真12点が一挙解禁された。
【画像】解禁された場面写真があと11点
本作は、『死ぬほど愛して』などで知られる城定秀夫監督と、「岸辺露伴は動かない」シリーズの脚本家・小林靖子が初タッグを組んだループ型ノンストップ・サスペンス。たまたま見つけた1億円をきっかけに、決して交わるはずのなかった人々が金の“獣”へと変貌し、壮絶な争奪戦に巻き込まれていく姿を描く。
バイト先のネットカフェで客の誰かが置いていった怪しいボストンバッグから思いもよらぬ大金を手にした、チャンネル登録者数“2ケタ”の弱小大学生YouTuber・佐藤寛治役に鈴鹿。“不良警官”江波戸良介役に成宮、“夜職悪女”し〜な役を森が演じる。
解禁された場面写真には、寛治が大量の札束を前に驚愕する“地獄の始まり”の瞬間をはじめ、し〜なに銃口を突きつけられ緊張した表情を浮かべる姿や、良介がおかっぱ頭の怪力ヤクザ（青木マッチョ）と車内で激しくもみ合うシーンなど、スリリングな場面が収められている。
さらに、巨額の借金を抱える“ワケあり主婦”を演じるMEGUMI、その主婦に本気で恋する“痛客”役の前田旺志郎、執念深いヤクザの組長役の岩松了、気弱なチンピラ役の二ノ宮隆太郎、食えない刑事役の小手伸也、そして寛治の祖母役を務める風吹ジュンら、強烈な個性を持つ登場人物たちの姿も確認できる。
それぞれが事情と欲望を抱えながら1億円を追い求める中、騙し合いと裏切りが連鎖。欲望に突き動かされた“狂獣”たちは、果たしてどんな結末を迎えるのか。
人生どん底の人間たちによる大逆転を懸けたサバイバルゲームを描く『藁にもすがる獣たち』は、9月25日より全国公開される。
【画像】解禁された場面写真があと11点
本作は、『死ぬほど愛して』などで知られる城定秀夫監督と、「岸辺露伴は動かない」シリーズの脚本家・小林靖子が初タッグを組んだループ型ノンストップ・サスペンス。たまたま見つけた1億円をきっかけに、決して交わるはずのなかった人々が金の“獣”へと変貌し、壮絶な争奪戦に巻き込まれていく姿を描く。
解禁された場面写真には、寛治が大量の札束を前に驚愕する“地獄の始まり”の瞬間をはじめ、し〜なに銃口を突きつけられ緊張した表情を浮かべる姿や、良介がおかっぱ頭の怪力ヤクザ（青木マッチョ）と車内で激しくもみ合うシーンなど、スリリングな場面が収められている。
さらに、巨額の借金を抱える“ワケあり主婦”を演じるMEGUMI、その主婦に本気で恋する“痛客”役の前田旺志郎、執念深いヤクザの組長役の岩松了、気弱なチンピラ役の二ノ宮隆太郎、食えない刑事役の小手伸也、そして寛治の祖母役を務める風吹ジュンら、強烈な個性を持つ登場人物たちの姿も確認できる。
それぞれが事情と欲望を抱えながら1億円を追い求める中、騙し合いと裏切りが連鎖。欲望に突き動かされた“狂獣”たちは、果たしてどんな結末を迎えるのか。
人生どん底の人間たちによる大逆転を懸けたサバイバルゲームを描く『藁にもすがる獣たち』は、9月25日より全国公開される。