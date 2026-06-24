徳島を代表する初夏の果物「ヤマモモ」の収穫が小松島市で最盛期を迎えています。



農家の方は6月24日も、雨の中作業を行っていました。

（豊成アナウンサー）

「小松島市櫛淵町にやってきました」

「梅雨真っ只中のこの時期、徳島の旬の味覚と言えば『ヤマモモ』ですよね、櫛淵町は全国有数のヤマモモの産地です」

ヤマモモ農家、岡田勢津子さんです。



岡田さんは「瑞光」「森口」「大師」という、主に3種類の「ヤマモモ」を育てていて、今が収穫の最盛期。





毎朝、熟した実を選んでは、ひとつずつ摘み取る作業に追われています。2026年は裏作で収穫量は少なめではありますが、その分、綺麗に熟していて、出来が良いということです。

（豊成アナウンサー）

「あちらにきれいに熟れた『ヤマモモ』が、優しく引っ張って、もぎたてをいただきます」

「ジューシー、噛んだ瞬間果汁が溢れました。想像以上に甘みが濃くて、この時期にピッタリ」

（豊成アナウンサー）

「今日収穫したばかりの『ヤマモモ』をパック詰めしています。その数約2000個、150パックになります」



24日にパック詰めしていたのは「大師」。



実が大きくて果汁たっぷり、食べ応えがあるのが特徴です。



2026年は台風の影響があったそうですが、暑すぎた2025年に比べて、気温が落ち着いたため順調に育ちました。



24日と25日が作業のピークです。

（豊成アナウンサー）

「朝は早い？」



（ヤマモモ農家・岡田勢津子さん）

「やっぱり、果物や野菜の収穫は朝の早い方が温度も低いし、品物にとっては傷みにくいし、夜明けとともに作業をしています」

「やっぱり、一番美味しいのは、木になっているのを直接食べたりするのが、一番美味しい」

（豊成アナウンサー）

「優しく引っ張って、もぎたてをいただきます」



収穫作業は7月はじめ頃まで続き、県内や京阪神市場などに出荷されます。