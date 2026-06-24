初夏の味覚「ヤマモモ」 小松島市で収穫最盛期【徳島】
徳島を代表する初夏の果物「ヤマモモ」の収穫が小松島市で最盛期を迎えています。
農家の方は6月24日も、雨の中作業を行っていました。
（豊成アナウンサー）
「小松島市櫛淵町にやってきました」
「梅雨真っ只中のこの時期、徳島の旬の味覚と言えば『ヤマモモ』ですよね、櫛淵町は全国有数のヤマモモの産地です」
ヤマモモ農家、岡田勢津子さんです。
岡田さんは「瑞光」「森口」「大師」という、主に3種類の「ヤマモモ」を育てていて、今が収穫の最盛期。
2026年は裏作で収穫量は少なめではありますが、その分、綺麗に熟していて、出来が良いということです。
（豊成アナウンサー）
「あちらにきれいに熟れた『ヤマモモ』が、優しく引っ張って、もぎたてをいただきます」
「ジューシー、噛んだ瞬間果汁が溢れました。想像以上に甘みが濃くて、この時期にピッタリ」
（豊成アナウンサー）
「今日収穫したばかりの『ヤマモモ』をパック詰めしています。その数約2000個、150パックになります」
24日にパック詰めしていたのは「大師」。
実が大きくて果汁たっぷり、食べ応えがあるのが特徴です。
2026年は台風の影響があったそうですが、暑すぎた2025年に比べて、気温が落ち着いたため順調に育ちました。
24日と25日が作業のピークです。
（豊成アナウンサー）
「朝は早い？」
（ヤマモモ農家・岡田勢津子さん）
「やっぱり、果物や野菜の収穫は朝の早い方が温度も低いし、品物にとっては傷みにくいし、夜明けとともに作業をしています」
「やっぱり、一番美味しいのは、木になっているのを直接食べたりするのが、一番美味しい」
（豊成アナウンサー）
「優しく引っ張って、もぎたてをいただきます」
収穫作業は7月はじめ頃まで続き、県内や京阪神市場などに出荷されます。