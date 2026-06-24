SNS総フォロワー数100万人を超える漫画紹介者たちが集うYouTubeチャンネル「まんが日和」が、「漫画クイズ100問連続正解するまで帰れまテン！【ハイパーボンバー】」と題した動画を公開した。動画では、もつもつ、ひなたこ、Tayama、こうめい、ハヤンの5人が漫画に関するお題に順番に答える「ハイパーボンバー」形式のクイズに挑戦し、100問連続正解という過酷な目標に挑む様子が収められている。



企画は人気番組のクイズを模したルールで進行。出されたお題に対して5人が順番に回答し、10個連続で答えられればクリアとなる。冒頭で「100問連続正解を目指す」という過酷なルールが発表されると、メンバーからは「無理だ」と悲鳴が上がった。



序盤から「漫画アプリの名前」「主人公が高校生の漫画」など、幅広いジャンルのお題が出題され、制限時間1分というプレッシャーの中でメンバーたちは記憶を振り絞る。途中、惜しくも連続正解が途切れ、「ちょっと戦犯がいましたよ！」と笑い合いながら一から再スタートを切る場面も。問題が進むにつれ、「中国語で書かれた漫画名」や「HUNTER×HUNTERの念能力」など難易度も上昇し、何度も心が折れそうになりながらも知識を出し合う姿が収められている。



苦難を乗り越え、ついに100問連続正解の目前まで迫ると、最後は「1～10巻で完結した漫画を順に答える」という難問が出題される。極限状態でのプレッシャーから苦戦を強いられるが、最後は判定の結果で見事クリアとなり、100問連続チャレンジを完走した。



長時間の死闘を終えたメンバーは机に突っ伏して疲労困憊の表情を浮かべ、「二度とやりません」と本音をこぼしつつも、「クリアできてよかった」と充実感をにじませた。膨大な漫画知識と、追い詰められた状況でのチームワークが光る、彼らの漫画への深い愛情が伝わる動画となっている。



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