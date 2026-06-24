モデルでアーティストの佐藤ノアが24日昼、Xを更新。前事務所の退社と新事務所への所属を発表した。

佐藤は23日夜の更新で「明日私個人からお知らせがあります。大きな決心をしたのでみんなにも私の言葉でお知らせさせてください」と何らかの発表をすることを予告していた。そして24日正午の更新で「皆へ 年度末を持ちまして前事務所を退社させていただき、N.D Promotionに所属させていただく運びとなりました」と発表。「正直最近ギラギラしてませんでした。10年前北海道から飛び出してきたあの頃の気持ちを思い出してバチコリやっていきたいと思ってます、よろしくね」とつづった。

また新事務所での最新ショットも添付し「信じられないほど清楚な新しい宣材」とちゃめっ気たっぷりに記した。

また、この時間に発表したことについて、続くポストで「昼にお知らせなのは 清楚でイメージのいいタレント／アーティストアピールです」とハートマークの絵文字を交えつつ書き、笑いも誘っていた。

この発表に対し「たくさんやりたいことぶちかましちゃってください」「これからも佐藤ノアちゃんを応援しています」「これからも変わらず応援してるよ！」「新しい場所でがんばるノアちゃんをこれからも応援するよ〜」などとさまざまな声が寄せられている。