VINIIが、新曲「COLD」を本日リリースした。

本楽曲は、レイジサウンドとデジコア的な感性を融合した作品に仕上がっているとのことだ。

なお彼女らは、7月には東京・clubasiaで初の主催ライブ＜VINII presents LIVE “VGM”＞の開催、2026年12月11日にすでに初となるワンマンライブを控えている。

◾️「COLD」

2026年6月24日（水）リリース

配信：https://vinii.lnk.to/COLD Lyric: Kiyoki

Music: NUU$HI / Kiyoki

◾️EP『N/A』

2026年6月10日（水）リリース

配信：https://vinii.lnk.to/N_A_ep

◾️VINII初主催企画イベント＜VINII presents LIVE “VGM”＞ 2026年7月24日（金）渋谷clubasia

OPEN 18:30 / START 19:00

出演者：VINII / KOMOREBI / and more… ▼チケット

価格：一般 3,500円 / 学割 2,500円

購入URL：https://eplus.jp/vinii-vgm/

※〜7/23（木）23:59まで