熊本市は、24日午前8時50分に「避難指示（警戒レベル4）」を発令しました。



「避難指示（警戒レベル4）」が発令されたのは西区（井芹川流域）の3万8944世帯 9万3171人です。



「避難指示」で避難の対象となる人は、災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。

◆自治体による補足情報

西区（井芹川流域）にて大雨による浸水害の危険性が高まったため

◆避難情報が発令されているエリア

＜避難指示が発令されているエリア＞

○西区（井芹川流域） 38944世帯 (93171人)

＜高齢者等避難が発令されているエリア＞

○北区 55208世帯 (143131人)

○南区 47144世帯 (127769人)

○東区 78406世帯 (190451人)

○中央区 95754世帯 (186300人)



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◆避難情報について

「避難指示」が発表された場合

「避難指示（警戒レベル4）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が上から２番目の「警戒レベル４」です。「避難指示（警戒レベル4）」で避難の対象となる人は、災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。

危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。

今すぐ避難することによって、災害が発生するまでの間に、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの「立ち退き避難」を完了することが期待できます。危険度が最も高い「警戒レベル５」に相当する情報が出た後に避難を始めたのでは、手遅れになるおそれがあります。「警戒レベル５」を決して待つことなく、必ず「警戒レベル４」のうちに避難を始め、かつ「警戒レベル４」のうちに避難を終えるようにしてください。



「高齢者等避難」が発表された場合

「高齢者等避難（警戒レベル3）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が上から３番目の「警戒レベル３」です。「高齢者等避難（警戒レベル3）」で避難の対象となる人は、災害の可能性がある危険な場所にいる方のうち、お年寄りや小さな子ども、障害のある方など自力でスムーズに避難することが難しい方や、そうした人をサポートする方たちです。お年寄りなど避難に時間のかかる方や、そのサポートをする方たちは、「警戒レベル３」のうちに安全な場所への避難を始めてください。「警戒レベル３」の時点で避難を始めることによって、災害が発生する前までに、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの立ち退き避難を完了することが期待できます。



※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。

※この避難情報は、自治体から発表された情報をもとに掲載しています。