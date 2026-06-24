開催：2026.6.24

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 7 - 9 [アストロズ]

MLBの試合が24日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとアストロズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はシェーン・ビーバー、対するアストロズの先発投手はピーター・ランバートで試合は開始した。

1回表、4番 イサク・パレデス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 TOR 0-1 HOU

4回表、5番 ヤイネル・ディアス 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 TOR 0-2 HOU、6番 キャメロン・スミス 5球目を打ってセンターへのホームランでアストロズ得点 TOR 0-3 HOU、7番 テーラー・トラメル 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでアストロズ得点 TOR 0-4 HOU

4回裏、7番 ルイス・ウリアス 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 2-4 HOU

7回裏、6番 ドールトン・バーショ 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 4-4 HOU

8回裏、4番 岡本和真 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 6-4 HOU

9回表、5番 ジョーイ・ロパフィド 6球目に打撃妨害でアストロズ得点 TOR 6-5 HOU、6番 キャメロン・スミス 初球を打ってレフトへの犠牲フライでアストロズ得点 TOR 6-6 HOU

11回表、5番 ジョーイ・ロパフィド 4球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでアストロズ得点 TOR 6-9 HOU

11回裏、4番 岡本和真 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 7-9 HOU

試合は7対9でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのローガン・バンウィで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はブルージェイズのブレイドン・フィッシャーで、ここまで3勝3敗1S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、3安打、3打点、打率は.241となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-24 08:50:25 更新