ツインズ放送局は「（祝福の）言葉を受け取っています」

【MLB】ドジャース 2ー1 ツインズ（日本時間23日・ミネソタ）

ドジャースの大谷翔平投手が初回に放った先頭打者アーチと、その直後のベンチでのやり取りが注目を集めている。22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦で17号を放って生還した後、フレディ・フリーマン内野手へ言葉をかける場面があった。そのフリーマンも後に本塁打を放つ結果となり、ファンから驚きの声が殺到している。

大谷は「1番・指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で右腕マシューズから2試合ぶりとなる17号先頭打者弾を放った。悠々とダイヤモンドを一周してベンチへ戻ると、次打者のフリーマンに何らかのアドバイスを送る姿が見られた。

その後、フリーマンも6回の打席で同じくマシューズから勝ち越し弾を放ち、大谷の助言が的中したかのような展開となった。初回のベンチでの様子について、ツインズ放送局で実況を務めるコーリー・プローバス氏も注目していた。

大谷の17号から約1時間30分後にフリーマンが一発を放つと、MLB公式X（旧ツイッター）も「オオタニは直後にフレディ・フリーマンに話した。そして、フリーマンも6回に本塁打を放った！」と速報。米ファンからは「どういう会話をしたんだ！」「MVPがMVPらしい活躍をしている」「オオタニとフリーマンの化学反応は異次元だ」「2人の完璧なビースト」「オオタニが流れを作り、フリーマンが続いた」「彼らはゼビー（・マシューズ）を本当に苦しめている」と驚きが広がった。（Full-Count編集部）