「マジで！？やばいって！」アメリカ人が本気で驚愕したチームラボの幻想的な空間

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「チームラボでアメリカ人が本気で驚いた瞬間」と題した動画を公開した。動画では、日本を訪れたアメリカ人たちが、アート集団「チームラボ」が手掛ける幻想的な空間を訪れ、目の前に広がる光景に本気で驚嘆する様子が収められている。



舞台は、暗闇の森の中に無数の光る卵形のオブジェが配置された屋外の展示空間。赤やオレンジ、紫など色鮮やかに光を放つ幻想的な光景を目の当たりにしたアメリカ人たちは、開口一番「あれは何？」「どうなってんの？」と、戸惑いと驚きが入り交じった声を上げた。



さらに歩みを進めると、想像を超えるスケールで広がる光のアートに圧倒された様子。「信じられない！」「オーマイガー！あれ見て！」と目を丸くして大興奮を見せた。スマートフォンを片手に周囲を見渡し、「マジで！？やばいって！」「クレイジーだよ」と、非日常的な空間に対する純粋すぎるリアクションを連発している。



ひとしきり感動を味わい「ホント最高だよ」と絶賛した彼らだが、ふと「早く温泉に入りたいよ」「僕もだよ！」と、日本の別の魅力を心待ちにする可愛らしい本音もポロリ。最先端のデジタルアートに魅了される彼らの新鮮な反応と、日本旅行を満喫しようとする姿に、思わずほっこりさせられる動画となっている。