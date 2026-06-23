縁を切るサインは「心の中の討論」と「軽蔑」だった。心が離れた時の7つの状態

心理カウンセラーが解説「相手の召使いになる」モラハラに耐え続けると陥る心の洗脳と抜け出す方法

カウンセラーが解説、思いやりのない人が急増した背景。SNS普及による「オンライン脱抑制効果」の正体