カウンセラーが解説する「わざと悪いことをする」大人の心理。理不尽な攻撃は「いつも悪役を探している」から
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「『わざと悪いことをする』大人の正体。平然と人を陥れるタイプの心理6選と対処法」と題した動画を公開した。動画では、カウンセラーで作家のRyota氏が、身近に潜む他人を陥れようとする人の心理と、そのターゲットにならないための実践的な対処法を解説している。
Ryota氏はまず、他人を陥れようとする人の心理を6つの視点から分析。「強いライバル心がある」タイプは、勝敗にこだわるあまり、相手を肉食動物のような脅威とみなし、手段を選ばず排除しようと動くと指摘した。さらに「人に勝つ興奮が止められない」タイプは、テストやゲームのように他者に勝つことでドーパミンを分泌し、快感を得ていると語った。
また、「自己肯定感が低い」ゆえにありのままの自分と向き合えず、他人を下げて安心しようとするケースや、自分がうまくいかない理由を他責にするため「いつも悪役を探している」タイプもいると言及。SNS上などでもよく見られる現象として、こうした自己正当化に走る心理の危うさに警鐘を鳴らした。そして、こうした理不尽な攻撃を仕掛ける相手から身を守る手段として、Ryota氏は「情報をこちらからはあまり与えずに、あと明らかに陥れるタイプだったら日頃から証拠を取ろう」と提言した。
具体的には、自分のプライベートな話は当たり障りのない内容にとどめ、口約束ではなく文章でのやり取りを残す、録音するといった工夫が有効だという。相手に付け入る隙を与えないためには、まず相手の心理構造を理解し、客観的な証拠を残すことが、自分の身を守る最大の盾になるようだ。
Ryota氏はまず、他人を陥れようとする人の心理を6つの視点から分析。「強いライバル心がある」タイプは、勝敗にこだわるあまり、相手を肉食動物のような脅威とみなし、手段を選ばず排除しようと動くと指摘した。さらに「人に勝つ興奮が止められない」タイプは、テストやゲームのように他者に勝つことでドーパミンを分泌し、快感を得ていると語った。
また、「自己肯定感が低い」ゆえにありのままの自分と向き合えず、他人を下げて安心しようとするケースや、自分がうまくいかない理由を他責にするため「いつも悪役を探している」タイプもいると言及。SNS上などでもよく見られる現象として、こうした自己正当化に走る心理の危うさに警鐘を鳴らした。そして、こうした理不尽な攻撃を仕掛ける相手から身を守る手段として、Ryota氏は「情報をこちらからはあまり与えずに、あと明らかに陥れるタイプだったら日頃から証拠を取ろう」と提言した。
具体的には、自分のプライベートな話は当たり障りのない内容にとどめ、口約束ではなく文章でのやり取りを残す、録音するといった工夫が有効だという。相手に付け入る隙を与えないためには、まず相手の心理構造を理解し、客観的な証拠を残すことが、自分の身を守る最大の盾になるようだ。
YouTubeの動画内容
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主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。