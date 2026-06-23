この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「『わざと悪いことをする』大人の正体。平然と人を陥れるタイプの心理6選と対処法」と題した動画を公開した。動画では、カウンセラーで作家のRyota氏が、身近に潜む他人を陥れようとする人の心理と、そのターゲットにならないための実践的な対処法を解説している。

Ryota氏はまず、他人を陥れようとする人の心理を6つの視点から分析。「強いライバル心がある」タイプは、勝敗にこだわるあまり、相手を肉食動物のような脅威とみなし、手段を選ばず排除しようと動くと指摘した。さらに「人に勝つ興奮が止められない」タイプは、テストやゲームのように他者に勝つことでドーパミンを分泌し、快感を得ていると語った。

また、「自己肯定感が低い」ゆえにありのままの自分と向き合えず、他人を下げて安心しようとするケースや、自分がうまくいかない理由を他責にするため「いつも悪役を探している」タイプもいると言及。SNS上などでもよく見られる現象として、こうした自己正当化に走る心理の危うさに警鐘を鳴らした。そして、こうした理不尽な攻撃を仕掛ける相手から身を守る手段として、Ryota氏は「情報をこちらからはあまり与えずに、あと明らかに陥れるタイプだったら日頃から証拠を取ろう」と提言した。

具体的には、自分のプライベートな話は当たり障りのない内容にとどめ、口約束ではなく文章でのやり取りを残す、録音するといった工夫が有効だという。相手に付け入る隙を与えないためには、まず相手の心理構造を理解し、客観的な証拠を残すことが、自分の身を守る最大の盾になるようだ。

YouTubeの動画内容

00:35

人を陥れる大人の心理「強いライバル心」とは
06:36

自分と向き合えない？「自己肯定感の低さ」からくる攻撃性
11:13

自己正当化のために「いつも悪役を探している」タイプ
13:58

身を守る最大の盾「証拠を取る」具体的なテクニック

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