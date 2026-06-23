MATCH 44 グループJ第2戦



2026年6月23日 12:00キックオフ（会場：サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム)

ヨルダン 1-2 アルジェリア



互いに初戦を落として迎えたヨルダン対アルジェリアのグループJ第2戦。グループステージ突破に向けては、勝利が絶対条件となる両国が開始早々からチャンスを作る。



先に決定機を迎えたのはヨルダン。開始1分、右からのFKでニザル・アルラシュダンがヘディングで合わせるものの、枠を捉えることができない。対するアルジェリアもその1分後にはアミン・グイリが強引な突破からボックス内へと進入してシュートを放ったが、これは惜しくもゴールの左に外れてしまう。





序盤はアルジェリアがボールを保持して攻撃を展開するが、ヨルダンが前線から激しいプレスを仕掛けてカウンターを狙っていく。11分には速攻からヨルダンにチャンス。アルターマリが右サイドからカットインして左足を振りぬいたが、これは相手GKの正面でキャッチされてしまう。アルジェリアも中盤のヒシャム・ブダウイが巧みな浮き球パスを背後に供給。抜け出したリヤド・マフレズがワンタッチで見事なコントロールを見せるも、シュートを放つことはできず。以降も両チームが好機を迎えるなど、前半からオープンな展開が続く中でハイドレーションタイム直前にアイトヌーリが膝を抑えて倒れこんでしまう。しかし、給水後にはピッチに戻ってプレイを続ける。29分にはグイリが左サイドでボールを保持すると、中央へとカットイン。強引に切り込んで強烈なシュートを放ったが、相手GKに阻まれてしまう。33分にもブダウイのロングフィードから背後へと抜け出したマフレズがゴール前まで進入してフィニッシュも、再びヤジード・アブ・レイラが好守で得点を許さない。すると36分、ヨルダンはモハンナド・アブタハがアルターマリとのワンツーで抜け出して左サイド深くまで進入。この折り返しに反応したアルターマリは空振りしてしまうものの、右に位置していたアルラシュダンがアウトサイドで巧みなシュートを決めて、劣勢だったヨルダンが先制に成功する。まさかのリードを奪われたアルジェリアは後半に入っても支配率を高めながら同点を狙いに行く。54分には細かなパスワークで中央を崩し、最後はイブラヒム・マザが強烈なミドルを打つも、これは相手GKの好守に阻まれる。60分にもマザが単独突破でペナルティーエリア内まで入り、シュートも枠を捉えられない。以降も猛攻を続けたアルジェリアは69分、CKでマフレズが高精度のキックを供給し、途中出場のアーメド・ベンブアリがヘディングシュートを叩き込んで同点ゴール。ヨルダンは初戦に続いてセットプレイから失点を喫してしまう。一気呵成で逆転といきたいアルジェリアは、73分にもマフレズが強烈なミドルで相手ゴールを強襲。そして81分には再びCKからヘッドのこぼれ球をグイリが詰めて逆転弾。後半に攻め続けたアルジェリアがついにリードを得る。勝ち越して勢いを増すアルジェリアが前線からの守備でヨルダンにチャンスを作らせず。試合は2-1で終了し、アルジェリアが見事な逆転勝利。一方のヨルダンはオーストリア戦に続いて課題だったセットプレイからの失点を重ねて悔しい逆転負けを喫した。［スコア］ヨルダン 1-2 アルジェリア［得点者］ヨルダンニザル・アルラシュダン（36）アルジェリアアーメド・ベンブアリ （69）アミン・グイリ（81）［ポゼッション］ヨルダン 30%アルジェリア 55%中立 15%［シュート数］ヨルダン：8本アルジェリア：18本［枠内シュート］ヨルダン：4本アルジェリア：8本［イエローカード］ヨルダンフサム・アブダハブアルジェリア［レッドカード］ヨルダンアルジェリアヨルダンフォーメーション：［5-4-1］監督：ジャマル・セラミGKヤジード・アブ・レイラ（アル・フセイン）DFアブダラー・ナシブ（アル・ザウラー）フサム・アブダハブ（アル・ファイサリ）ヤザン・アルアラブ（FCソウル）イフサン・ハダド（アル・フセイン）モハンナド・アブタハ（アルクワ・アルジャウィヤ）MFヌール・アルラワブデフ（セランゴール）ニザル・アルラシュダン（カタールSC）ムサ・アルターマリ（レンヌ）マフムード・アルマルディ（アル・フセイン）FWアリ・オルワン（アル・スィーリーヤ）交代出場76分 マフムード・アルマルディ→オデー・アルファフリ（ピラミッズ）84分 モハンナド・アブタハ→モハマド・アブハシーシュ（アル・フセイン）84分 アルターマリ→アリ・アザイゼー（アル・シャバブ）90+1分 オバイド→フサム・アブダハブ（アル・ファイサリ）90+1分 オルワン→モハンマド・アブズライク（ラジャCA）アルジェリアフォーメーション：［4-2-3-1］監督：ヴラディミル・ペトコヴィッチGKルカ・ジダン（グラナダ）DFアイサ・マンディ（リール）ラヤン・アイト・ヌーリ（マンチェスター・シティ）ラフィク・ベルガリ（エラス・ヴェローナ）ラミ・ベンセバイニ（ドルトムント）MFラミズ・ゼルキ（トゥエンテ）ファレス・シャイビ（フランクフルト）ヒシャム・ブダウィ（ニース）イブラヒム・マザ（レヴァークーゼン）リヤド・マフレズ（アル・アハリ）FWアミン・グイリ（マルセイユ）交代出場HT ゼルキ→ナビル・ベンタレブ（リール）HT ブダウィ→アーメド・ベンブアリ（ジェールETO）76分 マフレズ→アニス・ハジ・ムーサ（フェイエノールト）85分 グイリ→ジネディーヌ・ベライド（JSカビリー）