「カナル型の圧迫感が苦手な人は必見」VALORANT特化の神イヤホンをガジェットマニアが紹介

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「水月雨 U-2｜VALORANTに最適なインナーイヤー型イヤホン」を公開した。動画では、カナル型特有の圧迫感が苦手なユーザーに向けて、中国のオーディオブランド・水月雨（MOONDROP）のインナーイヤー型イヤホン「U-2」の魅力をレビューし、特定のゲームにおける優れた性能を解説している。



動画の冒頭で、一般的なゲーミングイヤホンは耳栓のような形状のカナル型が多く、長時間使用すると痛みや蒸れが生じやすいと指摘。そこで、耳の窪みに引っ掛けるタイプの「U-2」を購入し、実際にFPSゲームで検証を行った。鍋ログは「長時間使用しても疲れにくい軽い装着感」を高く評価し、通気性の良さやイヤホン筐体の軽さがもたらすメリットを強調した。



さらに、タクティカルシューターゲーム・VALORANTでの索敵性能についても言及した。足音やリロード音、スキル音がしっかりと分離して聞こえるといい、「位置を方向だけでなく距離も含めて『点』で捉えることができる」と絶賛。また、メカニカルで洗練されたデザインや、7,200円程度という手頃な価格設定もポイントだと語った。



一方で、気になる点として「VALORANT以外の用途では使いにくい」と指摘している。音質のバランスに癖があるため「音楽用途ではあまりオススメできない」としたほか、Apex Legendsでは「銃声がかなり耳に刺さるため使いにくい」と、独自の視点で正直な感想を展開。また、マイクが非搭載であることや、ケーブル交換ができない点にも注意を促した。



総括として、U-2は「VALORANTをメインにプレイしているユーザー」に最もおすすめできると断言している。特に、装着感に悩んでいる人や、長時間ゲームをプレイする人にとって、プレイ環境を快適にする有力な選択肢になりそうだ。