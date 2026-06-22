ブラウェア＆コンビニエンスウェア注目新作♡ファミマ発アパレルが夏仕様に

ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」から、夏を快適に過ごせる新商品が続々登場♡ブランド初となる「綿麻シリーズ」をはじめ、人気のブラウェア新色やアウターTシャツ、ショートソックスなど、日常使いしやすいアイテムがラインアップしました。デザイン性と機能性を兼ね備えた注目の新作をチェックしてみましょう。

初登場の綿麻シリーズに注目



今回初登場する綿麻シリーズは、リラックス感のある着心地と上質な素材感が魅力。セットアップでの着用も可能で、トータルコーディネートが楽しめます。

綿麻開襟シャツ

価格：2,990円(税込)

サイズ：M、L（カラー：くろ、ストライプ）

綿麻生地を使用し、高級感のあるくるみボタンを採用。シンプルながら洗練された印象を演出します。

綿麻イージーパンツ

価格：2,990円(税込)

サイズ：M、L（カラー：くろ、ストライプ）

裾を絞れる仕様で、リラックス感と動きやすさを両立。開襟シャツとのセットアップもおすすめです。

綿麻シャツコート

価格：3,990円(税込)

サイズ：M（カラー：くろ、ストライプ）

羽織りとしてはもちろん、ワンピース風にも着用可能。季節の変わり目まで活躍する万能アイテムです。

※ストライプは一部地域限定展開となります。（※1）

（※1）展開地域：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県（一部）、山梨県、長野県、静岡県

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ブラウェアや人気アイテムも新色追加

ブラウェア

価格：2,290円(税込)

サイズ：M、L（カラー：セノーテブルー、ピンクタコス）

下着としてもトップスとしても使える人気アイテム。一体型ブラ仕様で、縫い目が少なく快適な着心地を実現しています。

アウターTシャツ

価格：1,498円(税込)

サイズ：M、L、XL（カラー：テラコッタ、ダークネイビー、ターコイズ、フォレストグリーン）

100％綿素材を使用し、抗菌防臭加工付き。男女兼用で着用できます。

婦人リブタンクトップ

価格：1,298円(税込)

サイズ：M、L（カラー：しろ、くろ）

USAコットンを使用し、一枚でもインナーでも使いやすい万能アイテムです。

足元から小物まで夏仕様に

ショートソックス

価格：429円(税込)

サイズ：22～25cm、25～28cm（カラー：ターコイズ、フラワートルティーヤ）

つま先とかかとを補強し、抗菌防臭加工も施された機能派ソックスです。

超軽量傘

価格：2,990円(税込)

カラー：オレンジ

約92gの超軽量設計で持ち運びもラクラク。鮮やかなオレンジカラーが雨の日の気分を明るくしてくれます♪

ファミマで見つかる夏のおしゃれ♡

コンビニで気軽に購入できるとは思えないほど、デザイン性と機能性に優れたコンビニエンスウェア。

初登場の綿麻シリーズから人気のブラウェア新色まで、夏のワードローブに取り入れたいアイテムが揃いました♡

毎日のコーディネートをもっと快適に、もっと楽しくしてくれる新作をぜひチェックしてみてください。