神戸市中央区のマンションの一室で冷凍庫から遺体が発見された事件で、遺体の身元は57歳の男性であるとわかりました。

【写真を見る】【速報】冷凍庫の「損壊遺体」は57歳男性と判明 死亡推定は「2011年12月ごろ」 上半身と下半身が両断…死体損壊・遺棄事件として捜査本部設置 殺人事件の可能性も 神戸市内のマンションの一室で発見 腐敗すすむも一時期冷凍か 兵庫県警

男性は部屋の元住人で、死亡したのは2011年12月ごろと推定されているということです。男性の遺体は切断されていて、警察は殺人事件の可能性も視野に事件の経緯を調べる方針です。

男性遺体は元住人(57) 上半身と下半身が両断し袋に入れられる

今月20日正午過ぎ、神戸市中央区中山手通のマンションの一室で、大型の冷凍庫の中から成人男性の遺体が見つかりました。





西口さんの遺体は上半身と下半身が臍のあたりで両断され、それぞれ袋に入れられていたということです。死後に切断されたものとみられています。

死亡推定は「2011年12月ごろ」約14年半の間に何が…

また、死亡推定時期は約14年半前の2011年12月ごろだということです。

発見時には冷凍庫の電源が入っておらず遺体は凍っていなかったということですが、一時期冷凍されていた可能性があるとみられています。



警察は22日、死体損壊・遺棄事件として捜査本部を設置しました。殺人事件の可能性も視野に入れ、西口さんが死亡した経緯について詳しく捜査する方針です。