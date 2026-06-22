タレントのマツコ・デラックス（53）が22日、月曜コメンテーターを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、過去にはまった名作ゲームについて語った。

番組では、京都市で1月、シニアを対象にしたeスポーツ大会が開かれたとの記事をピックアップした。対戦に使われたゲームは「GEROGUE（ジェローグ）」。戦闘機を操作し、相手の拠点を攻撃する、3対3の対戦ゲームと紹介された。

この説明に、マツコは「ゼビウスみたいなもんでしょ？」と回答。同世代のMC垣花正が「ゼビウス…」と大ウケすると、マツコは「あなたしか知らない！ゼビウスみたいなやつよね？だから。ゼビウスのもっと凄いやつよね？」とまくし立てた。

垣花は「相当、世代を選びますけど…」と笑いながら相づち。マツコは「私たちの時代はゼビウスなのよね。（ゲーム画面が）平面だったけど」と熱弁していた。

「ゼビウス」はナムコ（現バンダイナムコ）が83年、業務用に開発した縦スクロールのシューティングゲーム。自機のソルバルウを操作し、対空武器ザッパー、対地武器ブラスターを駆使し、南米大陸を制圧したゼビウス軍との戦いに挑む。ペルーのナスカの地上絵など、実在の世界遺産も登場。84年にはファミリーコンピュータでも発売され、大人気になった。

ゲームとの関わりについて問われると、マツコは「私は、ゼビウスとか、断片的にはやっていたことはあったけど。家にゲーム機があったのは、シーマンがやりたくて、ドリームキャストね」。まさかのゲーム名が飛び出し、スタジオには笑いが起きた。

シーマンは家庭用ゲーム機ドリームキャスト用のゲームソフトで、水槽で人間のような知能を持った人面魚を育てる、超個性派なゲーム。成長するにつれて、キャラクターの性格がふてぶてしくなる様子が、話題にもなった。マツコは「私、全部、水槽が濁って逃げて。誰もいない水槽にエサだけ入れて。半月くらい出てこないなと思ったら、もうもぬけの殻だったというね。だから、ドリームキャストだけは持っていた」と振り返っていた。