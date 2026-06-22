VTuber（バーチャルユーチューバー）花凪まなが22日までにXを更新。虚偽の情報を流布したとして謝罪し、活動を終了することを報告した。

花凪は「活動終了の報告及び、私が複数の場において引き起こした件についての謝罪」と題した文書をアップし、「リスナー関係者をストーカー及びレ●プ犯として犯罪者である旨の虚偽の情報として周りに吹聴し社会的に貶める行為をしてしまいました。関係者のプライベート情報を周りに吹聴し、虚偽の情報を他者に流布し、関係者の社会的立場を貶めてしまいました」と告白。「結果、対象となる件の工作行為と嘘が証拠付きでバレてしまいました」と経緯を説明し、「本当に申し訳ありません」と謝罪した。

自身の行為について「私はこれまで、事実とは異なる情報の改ざんを行い、その虚偽の情報を事実として周囲に流布し、また、自身を正当化したり見栄を張り、相手の評価や信用を著しく下げることを繰り返してしまいます。そのため、初対面や親しい間柄であっても分別なく、コラボ配信や打ち合わせ等の業務を通じて知り得た他者のプライバシー情報や機密情報を、自覚のないまま情報を捻じ曲げる等を行ってしまい、それを業務相手、コラボ相手、リスナーなどの第三者へ事実と虚偽を交えて漏洩する行為を複数の場所で繰り返してしまいます。また、その行為が法令や契約に違反しているという認識が著しく欠如しております」と詳細に説明した。

そうした行為について複数の関係者から度々注意を受け、相手に対して内密に謝罪する機会もあったというが、その後も同じ行為を繰り返してきたという。「自身が加害者であるにも関わらず、被害者である相手を加害者と仕立て上げ、再度攻撃を繰り返してしまいます。その結果として解決に向けた今までのやり取りが意味をなさない状態となり、更なる迷惑を掛けています。

そのため、今後も多大な不利益やご迷惑をおかけする危険性がある事を考慮し自身の記録の意図も込め、ここに公開することといたしました」と説明。最後に謝罪の言葉を繰り返すとともに「そして花凪まなの活動を本日をもって終了します」と報告した。

虚偽の情報で他者を性犯罪者に仕立て上げるという極めて悪質な行為を繰り返してきたとの告白に、X上では「言い訳しか書いてない」「信用毀損罪・名誉毀損罪・侮辱罪・場合によっては偽計業務妨害罪で警察で自白するべきだ」「本名も出さずに謝罪って、反省する態度には程遠いよね」「これ謝罪じゃなくて、開き直りやん笑」「冤罪の加害者が、着ぐるみ脱いで終わる話ちゃうでしょ そんで人間性がーって、更生する気もないんなら司法に委ねて罰せられて下さい」など批判の声が噴出している。