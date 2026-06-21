チュニジアを4-0撃破

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦した。4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進。大活躍した上田綺世の所属が日本語を添えて祝福すると、日本人からある人物への感謝が殺到した。

上田が最高の輝きを放った。前半31分、寄せてきた相手選手の股を抜き、サイドネットに突き刺してW杯初得点を挙げた。

後半24分に伊東純也のゴールをアシストすると、同38分には佐野海舟の右クロスを頭で合わせて再びゴールネットを揺らす。2得点1アシストでマン・オブ・ザ・マッチにもに選出された。

上田が所属するオランダ1部のフェイエノールトは、チュニジア戦後にXを更新。「なんという試合だ。日本、おめでとう！」と日本語を添えて祝福すると、日本人ファンからは上田の恩師への感謝が殺到した。

今月上旬に電撃解任されたファン・ペルシー前監督だ。オランダ代表のストライカーとして名をはせた42歳の同氏は、上田をFWの軸に据え2025-26年シーズン得点王への道をつくった。

Xには「ありがとう！ファン・ペルシー！ あなたは上田にとって最高の指導者でした！」「日本人はファン・ペルシー監督を一生忘れません。全ての愛を」「ファン・ペルシー！ 日本に来たらディナーを奢らせてくれ！」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）