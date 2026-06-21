「絶対、打つと思ってた！」大谷翔平“パパ弾”にファン反応、第2子誕生を報告したばかり チームの完封阻止の16号に「お父さんパワー発動」「本当におめでとう」
大谷は2試合ぶりの16号アーチを放った(C)Getty Images
第2子誕生を発表したばかりの大谷翔平が圧巻のアーチをかけた。
現地6月20日に本拠地で行われたオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場。
【動画】大谷の圧巻16号シーン、第2子誕生を発表したばかりだ
3点を追う9回二死走者なしで打席に入ると、4番手右腕キトレッジのシンカーを振りぬき、スタンドイン。
16日のレイズ戦以来、2試合ぶりのアーチは打球速度114.6マイル（約184キロ）、飛距離413フィート（約126メートル）の特大アーチとなった。
2児のパパとなって初本塁打には海外メディアも速報。日米ファンの間からは「絶対、打つと思ってた！」「お父さんパワー発動」「本当におめでとう」とSNS上でも反響が広がっている。
大谷は自身のインスタグラムに英文で「一緒に歩む人生の中で、この素晴らしい日を経験できたことに私たちはまた大喜びしています 無事に生まれてきてくれてありがとう また、この旅を通して私たちをサポートしてくださった皆さんに心から感謝申し上げます Shohei, Mamiko」と夫妻連名で無事の出産、誕生の喜びをつづっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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