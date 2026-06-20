プロ初Ｖめざす辻梨恵が首位浮上 初日トップの清本美波は6位に後退/国内女子下部
＜ユピテル・静岡新聞 SBSレディース 2日目◇20日◇静岡カントリー浜岡コース（静岡県）◇6512ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第2ラウンドが終了した。プロ12年目の32歳・辻梨恵が7バーディ・1ボギーの「66」で回り、トータル7アンダーで首位に立った。2013年からツアー参戦、15年にプロテストに合格し長年ツアーで戦ってきた辻が、初優勝を目指し最終日に向かう。
【写真】ゴージャス＆キュート 清本美波がドレスアップ
1打差のトータル6アンダー・2位に大須賀望。トータル4アンダーの3位タイに西澤歩未、吉本ここね、荒川怜郁。さらに1打差のトータル3アンダー・6位タイに岸部桃子、初日首位の清本美波ら5人がつけた。初日を3アンダーとして好スタートを切ったアマチュアの大橋莉生は4つ落とし、トータル1オーバーの21位タイに後退した。賞金総額は2000万円。優勝者には360万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ユピテル・静岡新聞 SBSレディース 2日目の結果
辻梨恵 プロフィール＆成績
大須賀望 プロフィール＆成績
最新のステップ賞金ランキング
国内女子ニチレイレディス リーダーボード
1打差のトータル6アンダー・2位に大須賀望。トータル4アンダーの3位タイに西澤歩未、吉本ここね、荒川怜郁。さらに1打差のトータル3アンダー・6位タイに岸部桃子、初日首位の清本美波ら5人がつけた。初日を3アンダーとして好スタートを切ったアマチュアの大橋莉生は4つ落とし、トータル1オーバーの21位タイに後退した。賞金総額は2000万円。優勝者には360万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ユピテル・静岡新聞 SBSレディース 2日目の結果
辻梨恵 プロフィール＆成績
大須賀望 プロフィール＆成績
最新のステップ賞金ランキング
国内女子ニチレイレディス リーダーボード