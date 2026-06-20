東京・北区の小学校で児童など合わせて11人がけがをした火事で、消火にあたった男性教諭が出火当時、『「音楽準備室」の奥側の角が激しく燃えていた』と証言していることがわかりました。室内にはコンセントがささった状態のストーブがあったということで、警視庁が関連を調べています。

きのう（19日）午前11時ごろ、北区にある区立滝野川第三小学校で火事があり、男子児童1人と女性教員1人が骨折するなど、あわせて11人がけがをしました。

東京消防庁が消防車や救急車など75台を出動させ、火はおよそ2時間45分後に消し止められましたが、校舎の4階部分、200平方メートル以上が焼けました。

警視庁によりますと、4階の音楽室の隣にある「音楽準備室」から火が出たとみられていますが、その後の取材で、出火当時消火にあたった男性教諭が『「音楽準備室」の奥側の角が激しく燃えていた』と証言していることがわかりました。

当時、音楽室では小学5年の児童24人がいて、授業を行っていた女性教諭が焦げ臭さに気づいて一度廊下に出て確認しましたが、火災に気づかなかったのか音楽室に戻ったということです。

その後、火災報知器の非常ベルが鳴ると、同じ階の別の教室にいた男性教諭が音楽室に駆けつけ、火が出ていた「音楽準備室」の奥に向かって消火器を噴霧しました。

男性教諭は煙が廊下に充満していたことから校舎内を移動する避難を断念し、女性教諭と協力して児童を1人ずつ窓から外のひさしへ避難させたということです。

その際、小学5年の男子児童が自力で窓からひさしへ降りようとして2階の屋根まで転落し左腕を骨折したほか、女性教諭も児童らの避難を確認した後、2階の屋根に転落して骨盤を骨折しました。

また、捜査関係者によりますと、「音楽準備室」にはコンセントがささった状態のストーブがあったということです。

警視庁と東京消防庁はきょう（20日）、午前9時半すぎからおよそ50人の態勢で実況見分を行っていて、詳しい出火原因を調べています。