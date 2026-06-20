【予想スタメン】日本代表、中5日で必勝チュニジア戦へ…ケガで欠場の久保建英の代役は伊東純也か、堂安律シャドー起用の可能性も

【予想スタメン】日本代表、中5日で必勝チュニジア戦へ…ケガで欠場の久保建英の代役は伊東純也か、堂安律シャドー起用の可能性も