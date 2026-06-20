この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が、YouTubeチャンネル「元警視庁刑事・小比類巻文隆【最後の取調室】」にて、「【東京都・北区】滝野川小学校で授業中に火災。事件性はあるか：元刑事が考察」と題した動画を公開した。東京都北区の滝野川小学校で発生した火災について、女性教諭が重傷を負った事態を「美談だけで終わらせてはいけない」とし、学校防災の本質的な問題を指摘した。



報道によると、火災は4階の音楽準備室から出火し、消防車など75台が出動する事態となった。この火災で児童2人が骨折したほか、避難誘導にあたった女性教諭が骨盤骨折という重傷を負った。さらに、児童たちが窓の外のひさしに逃れて救助を待つ光景も確認されている。



小比類巻氏は、教師が命懸けで子供たちを守った行動を称賛しつつも、この事態を単なる美談で消費することに警鐘を鳴らす。「なぜ教師が骨盤を折るほど危険な状況に置かれ、児童たちがひさしの上で救助を待つ事態になったのか」と疑問を呈し、本質的な問題を見落としてはならないと語った。



動画内では、学校防災における3つの論点が提起された。第1に「避難経路の問題」であり、煙によって通常のルートが遮断され、想定外の場所への退避を余儀なくされた可能性を指摘。第2に「防災訓練の限界」を挙げ、定期的な避難訓練を行っていても、実際の煙やパニック時には集団が一気に混乱する危険性があるとした。第3に「教師に求められる役割の問題」に言及し、現代の学校が教育機関であると同時に防災拠点としての役割も担わされており、もはや単なる教育施設ではなくリスクの最前線になっている現状を問題視した。



最後に小比類巻氏は、「教師が命をかける事態が起こり得る」という危険な現実を直視すべきだと強調。「教師が命懸けにならなくても子供たちを守れる仕組みこそ、本来社会が目指すべき姿だ」と訴えた。事件の教訓を活かし、施設設計や避難計画、人的配置など、抜本的な危機管理体制の検証が急務であると結んでいる。