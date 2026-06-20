今日20日(土)は、九州から関東、北陸にかけて雨や雷雨で、降り方が強まることもあるでしょう。局地的に、道路が冠水するような激しい雨が降りそうです。

低気圧が日本海へ 南から湿った空気

今日20日は、低気圧が日本海へ進んできて、前線が本州付近に延びるでしょう。低気圧や前線に向かうように、南から暖かく湿った空気が流れ込みます。



九州と中国、四国、近畿、東海、北陸3県にかけて、すでに日本海側を中心に広く雨が降っています。今日は雨が降ったりやんだりの一日となりそうです。

大気の不安定な状態が続くため、雨雲がいったん離れて薄日が差したとしても、再び強まる雨や、落雷に注意が必要です。道路が冠水するような激しい雨が降るおそれもあります。

関東甲信も一部で雨が降りだしており、午後は広く雨となるでしょう。夕方以降は次第に降り方が強まり、山沿いや内陸では局地的に雷を伴う見込みです。

新潟県と、東北の日本海側は、晴れ間が出ますが、夕方から厚い雲に覆われ、雨の所が増えてくるでしょう。

東北の太平洋側と、北海道は、日差しはあっても雲が広がりやすく、午前も午後も、にわか雨の可能性があります。





一方、沖縄は高気圧に覆われて、大体晴れるでしょう。

雨でも気温は高め ムシッとした暑さ

日中の気温は、昨日19日と比べると低い所がほとんどです。ただ、それでも、平年並みか高い所が多いでしょう。

九州から東海、北陸、関東にかけて、広く25℃前後で、九州など30℃くらいまで上がる所もありそうです。湿度も高く、蒸し暑く感じられる所が多いでしょう。東北は、仙台をはじめ太平洋側では20℃から23℃くらいに留まりますが、日本海側は28℃前後まで上がる予想です。北海道も、日本海側ほど気温が高く、札幌で27度など夏日の所もあるでしょう。

晴れる沖縄は30℃を超える予想で、熱中症のリスクが高まりそうです。