トラックメイカー／シンガーソングライターの眉村ちあきが9月12日、自身初のビルボードライブ公演＜眉村ちあき at Billboard Live YOKOHAMA 2026＞を開催することが発表となった。

本公演では、眉村ちあきの音楽隊でも親交の深い兼松衆を音楽監督兼バンドメンバーに迎え、この日のためだけに編成されたスペシャルバンドとともに、特別なステージが届けられるとのこと。普段とは一味違うステージや、親密なクラブ空間で音の交感を味わうことが可能だ。なお、同ライブは1日2回公演で行われる。

以下に＜眉村ちあき at Billboard Live YOKOHAMA 2026＞に関する眉村ちあきのコメントをお届けしたい。

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「どうせ忘れるのに新年に目標立てがち、お誕生日もまたその類で何かチャレンジングなことしがちなのは人間あるあるなのでしょうか。一昨年は爆破ライブ、去年は奇妙さんをゲストに迎えて開催した「1つのケーキ、2つのロウソク」の発表、今年はビルボードライブへ！振り幅ナイル川！

きっかけがないと新しいことしないという性格でもないけれど、募金箱がそこにあれば募金するかーとなるように、お誕生日がそこにあるおかげでいつも挑戦させてもらってます。

なんと今年は誕生日当日にライブができる！そしていつもひとりぼっちで立っているステージに素敵な仲間が・・・！

アベンジャーズが過ぎるのでみんな覚悟するように。

9/12までにビルボードが似合う女になっておきます、この日限りのスペシャルステージをお楽しみに！」

──眉村ちあき

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■＜眉村ちあき at Billboard Live YOKOHAMA 2026＞

9月12日(土) 神奈川・ビルボードライブ横浜

・1stステージ：open15:00 / start16:00

・2ndステージ：open18:00 / start19:00

詳細：https://www.billboard-live.com/yokohama/show?event_id=ev-21532

▼メンバー

眉村ちあき ビルボード特別編成 “ピアノ/バイオリン/チェロ/ベース”

▼チケット

DXシートDUO ￥19,100-(ペア販売)

DXシートカウンター ￥9,000-

S指定席 ￥9,000-

R指定席 ￥7,900-

カジュアルセンターシート ￥8,500-(1ドリンク付)

カジュアルサイドシート ￥7,400-(1ドリンク付)

【FC(社員)先行抽選(e+)】

受付期間：6/19(金)21:00〜6/21(日)23:59

【FC(アルバイト)先行抽選(e+)】

受付期間：6/26(金)21:00〜6/28(日)23:59

【Club BBL会員・法人会員先行(ビルボードライブ)】

受付開始：7/6(月)正午12:00〜

【ゲストメンバー・一般発売(ビルボードライブ／e+)】

受付開始：7/13(月)正午12:00〜

■＜Chiaki Mayumura Tour “AMPLAND PLAN”＞

5⽉01⽇(⾦) 静岡・LiveHouse浜松窓枠

open18:30 / start19:00

5⽉06⽇(⽔/祝) 愛知・名古屋 SPADE BOX

open17:00 / start17:30

5⽉07⽇(⽊) ⼤阪・BANANA HALL

open18:30 / start19:00

5⽉09⽇(⼟) 神奈川・横浜Baysis

open17:00 / start17:30

5⽉17⽇(⽇) 北海道・Bessie Hall

open17:00 / start17:30

6⽉12⽇(⾦) 埼⽟・HEAVEN’S ROCKさいたま新都⼼VJ-3

open18:30 / start19:00

6⽉14⽇(⽇) 広島・SECOND CRUTCH

open17:00 / start17:30

6⽉19⽇(⾦) 千葉・柏PALOOZA

open18:30 / start19:00

6⽉26⽇(⾦) ⽯川・⾦沢vanvanV4

open18:30 / start19:00

6⽉27⽇(⼟) 新潟・新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

open17:00 / start17:30

7⽉03⽇(⾦) ⼤阪・Music Club JANUS

open18:30 / start19:00

7⽉18⽇(⼟) 東京・渋谷Spotify O-EAST

open16:00 / start17:00

▼チケット

⼀般 ￥4,800 / 学⽣ ￥3,000

5/6名古屋・5/7⼤阪・7/18東京公演のみ

⼀般 ￥5,000 / 学⽣ ￥3,000