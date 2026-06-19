気象庁は１９日（金）「熱帯低気圧」が発生したと発表しました。今後２４時間以内に「台風」に発達する見込みで、今後の動向に注意が必要です。

を画像で掲載しています。

予報円の中心を進んだ場合

５日後の２４日（水）１５時には、

位置）フィリピンの東（北緯19度50分東経124度35分）

進行方向）北西

速さ）ゆっくり（時速９キロ以下）

中心気圧）970hpa

最大風速）３５ｍ

最大瞬間風速）５０ｍ が予想されています。

雨と風シミュレーション（２９日（月）まで）

「熱帯低気圧」と見られる「反時計回りの渦」は、日本の南の海上を西に進み、沖縄の南で２５日（木）ごろ不明瞭になります。

もうひとつ２２日（日）ごろから、南東方向から「反時計回りの渦」が現れます。だんだんと中心付近の「風」が強まり、台湾方面に向かう予想です。

ただ、このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。予想される「反時計回りの渦」の進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。画像でご覧ください。

２０日（土）全国的に「大雨」になりそうです。関東地方は２１日（日）まで雨が残るでしょう。

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