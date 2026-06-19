NHK連続テレビ小説「おむすび」（2024年度後期）ヒロインなどの女優橋本環奈（27）に結婚秒読み説が再燃しそうだ。かねて交際が報じられる俳優の中川大志（28）との親密デートを女性セブン最新号にキャッチされたのだ。

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5月下旬の昼下がり、人通りの多い東京・表参道のメインストリートを堂々と歩いてショッピングを楽しんでいたそうで、居合わせた客のこんな証言を伝えている。

「セレクトショップで橋本さんが手に取ったのは、見るからに値が張りそうな上質なパジャマ。真剣な表情で意見を求める橋本さんの話に、中川さんは熱心に耳を傾けていました」

スポーツ紙芸能デスクが解説する。

「2022年に映画『ブラックナイトパレード』での共演をきっかけに、親密交際をスタート。同年10月、橋本さんが中川さんのマンションから愛犬を抱えて出てくるお泊まりデートの様子を写真付きでスクープされ、熱愛発覚となりました。その後は橋本さんが購入した約3億円とされる都内マンションで同棲し、2024年夏には中川さんからプロポーズがあり、橋本さんが涙ながらに『YES』と受諾、などと報じられてきました。2025年5月ごろには破局との報道もありましたが、交際は順調に続いていたということでしょう」

橋本は2022年のNHK紅白歌合戦初司会から、3年連続で司会を担当したり、CMにも多数出演し「国民的女優」と呼ばれていた。しかし2024年10月にパワハラ疑惑を週刊文春に報じられ、また違った注目も集めた。

「パワハラ疑惑の真相はわかりませんが、熱愛報道だけを見ると、彼女は共演者キラーとも呼ばれ、お相手に山田涼介、佐藤勝利、吉沢亮ら複数の名前が報じられてきました。でも、事務所も認めているのは中川大志だけなんですね。仕事の現場では、強気な姿勢でいたとしても、プライベートでは一途な恋を育んでいくタイプなのかも知れません。かたや中川さんは2009年のデビューからキャリア17年の実力派で、シリアスからコミカルまで幅広い演技で定評があります。このカップルには、内田有紀さんと元俳優で現マネジャーでもある柏原崇さんご夫妻とどことなく似ているという見方も業界にはあります。頑張る橋本さんを、中川さんがちょっと後ろで見守っているイメージで、お似合いなのではないかというのです」（同）

■ファンも祝福のゴールインのタイミング

女性セブンによると、現在は互いのマンションを行き来する半同棲生活を送っているという。それぞれ２匹ずつ、愛犬がいて、計4匹に囲まれた生活らしい。

中川は過去のインタビューで「子供は大好きなので結婚はしたいと思ってます」などと語っていて、近々ゴールインかその発表との臆測となっているようだ。ジューンブライドはないにしても、ネットでは《お似合い！ 早く結婚していいと思う！ 若い頃から頑張ってる2人ですから、ファンも祝福するはず！》などのコメントが多数あがっている。

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やはり、パワハラ報道はきつかったか。関連記事【もっと読む】橋本環奈“パワハラ疑惑”報道の時限爆弾炸裂！ CMランキング上位から圏外陥落の大ピンチ…では、橋本環奈の“衰退ぶり”について伝えている。