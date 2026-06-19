ディズニーストアに、フェイスマスクブランド「ルルルン」と共同企画した、ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』に登場する「ヤングオイスター」の限定デザインが登場！

海に差し込む光に照らされてきらめく「ヤングオイスター」の限定パッケージとパールの香りで、ツヤめく“ごきげん肌”へ導いてくれるスキンケアグッズです☆

ディズニーストア「Dr.ルルルン」共同企画『ふしぎの国のアリス』ルルルンピュア エブリーズ（ヤングオイスター限定デザイン）

価格：600円（税込）

内容量：7枚入

発売スケジュール：

・2026年6月23日(火) ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアにて先行発売

・2026年6月26日(金) 全国のディズニーストア店舗にて発売

Dr.ルルルンから、シリーズ累計29億枚突破したフェイスマスクブランド「ルルルン」より、ディズニーストアと共同企画した「ルルルンピュア エブリーズ（ヤングオイスター限定デザイン）」を発売。

今回は、初めてのフェイスマスク習慣にもぴったりな『ルルルンピュア エブリーズ』から、『ふしぎの国のアリス』に登場する、キュートな「ヤングオイスター」をモチーフにした限定デザインが誕生しました。

たっぷりのうるおいで肌を満たしながら、肌荒れを防ぎ、パールが放つ輝きのようなツヤ肌へと導きます☆

きらめくヤングオイスターがキュートな限定デザイン

『ふしぎの国のアリス』に登場する小さなカキたち「ヤングオイスター」があしらわれた、ディズニーストア限定のオリジナルパッケージ。

海に差し込む光に照らされてオーロラにきらめく「ヤングオイスター」がキュートなデザインです。

「パールの香り」で心ときめくリラックスタイムを

「ルルルンピュア エブリーズ（ヤングオイスター限定デザイン）」には、やさしく輝く真珠をイメージした「パールの香り」を採用。

ふんわり華やかで上品な香りに包まれながら、毎日のスキンケアが楽しみになるような、ごきげんなリラックスタイムが届けられます。

初めてのフェイスマスクにも最適！健やかな肌の土台をつくる成分設計

ベースとなる『ルルルンピュア エブリーズ』は美肌づくりで基本のうるおいを補給しながら、肌荒れを防ぎトラブルの起こりにくい健やかな肌に整える化粧水フェイスマスク。

肌を守るうるおい成分「海藻エキス」を始め、肌荒れしにくい健やかな状態に導く「ビルベリー葉エキス」や、ふっくらとしたハリとツヤのある肌に導く「クランベリーペプチド」などの美容成分が配合されています。

今まであまりフェイスマスクを使ったことがない方や、どのフェイスマスクがいいか迷ってしまう方にも、毎日の化粧水代わりにおすすめのフェイスマスクです。

パールの香りを閉じ込めた、海に差し込む光に照らされてきらめく「ヤングオイスター」の限定パッケージ。

ディズニーストアにて2026年6月23日より順次販売される「ルルルンピュア エブリーズ（ヤングオイスター限定デザイン）」の紹介でした☆

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