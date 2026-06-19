「月曜から夜ふかし」多田さん、黒髪スーパーロングにイメチェン「透明感に衝撃」「美人お姉さんすぎる」
【モデルプレス＝2026/06/19】日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）にて、「滑舌が悪すぎる」キャラクターとして人気を集める“フェフ姉さん”の友人“多田さん”が6月18日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラー姿を公開し、話題になっている。
【写真】「夜ふかし」話題の美女「透明感に衝撃」黒髪スーパーロングで雰囲気ガラリ
多田さんは「black super long カムバ」とつづり、腰より長いロングヘアショットを披露。ブルー系のヘアカラーから黒髪へチェンジした姿を公開し、雰囲気がガラリと変わった姿を投稿している。
この投稿にファンからは「ハイトーンも可愛いのに黒髪似合うの最高」「透明感に衝撃受けてる」「美人お姉さんすぎる」「モデルさんみたいで釘付け」「オーラ半端ない」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「夜ふかし」話題の美女「透明感に衝撃」黒髪スーパーロングで雰囲気ガラリ
◆多田さん、黒髪にイメチェンショット公開
多田さんは「black super long カムバ」とつづり、腰より長いロングヘアショットを披露。ブルー系のヘアカラーから黒髪へチェンジした姿を公開し、雰囲気がガラリと変わった姿を投稿している。
◆多田さんのイメチェンが話題
この投稿にファンからは「ハイトーンも可愛いのに黒髪似合うの最高」「透明感に衝撃受けてる」「美人お姉さんすぎる」「モデルさんみたいで釘付け」「オーラ半端ない」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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