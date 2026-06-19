元サッカー女子日本代表のエースで、2011年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。子育てのために取得した資格を明かした。

2015年8月に福島ユナイテッドFC取締役副社長・辻上裕章氏と結婚し、同年12月に現役を引退、現在9歳になる長女を育てている澤さん。MCの「ハライチ」澤部佑が「子育てのために資格を取られた？」と聞くと、「3年ほど前に、子育て心理アドバイザーと、食生活アドバイザー、スポーツ栄養プランナー。家族のために必要なことを、自分の知識として得るために取りました」と明かした。

そして子育て心理アドバイザーについては「成長過程のことを勉強するんですけど、効果的な褒め方とか。今ある親子の関係性をどうやったらベストなのかとか、いろんなことが書いてあるので」と解説した。

その上で「それが別に、すべて正しいとか、自分の子に合う、合わないはもちろんあるんですけど」と前置きしながら、「そういう知識があるかないかで対応の仕方が変わるので、勉強して良かったなと思います」と語っていた。