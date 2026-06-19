鹿島、清水の“10番”MFマテウス・ブエノの完全移籍加入が決定！「一つでも多くのタイトル獲得に貢献したい」

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お知らせ

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マテウス ブエノ選手が清水エスパルスより完全移籍で加入することになりました。



「鹿島アントラーズに関わるすべての皆さん、初めまして。マテウス… pic.twitter.com/ZEVOIX9XRp