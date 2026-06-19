鹿島、清水の“10番”MFマテウス・ブエノの完全移籍加入が決定！「一つでも多くのタイトル獲得に貢献したい」
鹿島アントラーズは19日、清水エスパルスからMFマテウス・ブエノが完全移籍加入することを発表した。
マテウス・ブエノは1998年7月30日生まれの現在27歳。ブラジル出身で、母国のコリチーバでプロデビューを果たすと、2021年夏にはジル・ヴィセンテへ完全移籍加入し、欧州へ上陸した。同クラブでは日本人MF藤本寛也（現：バーミンガム）と共闘。約1年半の在籍で公式戦通算54試合のピッチに立ったが、2023年3月にはグアラニに加入し母国復帰。同クラブでは絶対的主力として活躍したが、チームは3部降格の憂き目を見ていた。
2025年1月、清水へ完全移籍加入。3シーズンぶりのJ1を戦った清水において、正確無比な技術、圧倒的なボールキープ力、豊富な運動量など、数々の能力が高水準であることを証明し、不動の主力に君臨した。2025明治安田J1リーグでは出場停止の1試合を除く37試合に出場して1得点をマーク。清水から唯一となるJリーグ優秀選手賞にも選出された。今季からは背番号を「10」に変更。明治安田J1百年構想リーグでは、地域リーグラウンドとプレーオフラウンドを合わせて18試合出場1ゴールを記録していた。
完全移籍に際し、マテウス・ブエノは清水を通してコメントを発表。在籍した1年半の感謝を、次のように表現した。
「エスパルスサポーターの皆様、こんにちは。このようなご報告をするのは大変心苦しいのですが、このたび移籍することとなりました。エスパルスで過ごした1 年6か月という期間は、決して長くはありませんでしたが、私にとってかけがえのない時間でした。ここまで支えてくださったクラブ関係者の皆様、選手・スタッフの皆様、そして何よりエスパルスサポーターの皆様には、感謝の気持ちしかありません。在籍中はたくさんの応援や温かいメッセージをいただき、本当にありがとうございました。皆様の支えがあったからこそ、日々前向きに取り組むことができました」
「私のサッカー人生を振り返っても、この1年6か月はピッチ内外を通じて最も成長し、活躍することができた特別な時間だったと感じています。そして、これほど多くのサポーターの皆様に愛していただけた経験も、私にとって大きな財産です。そのすべてに、心から感謝しています。この場をお借りして移籍のご報告をさせていただきますが、これは『さよなら』ではありません。またどこかでお会いできる日を願い、『またね』という言葉として受け取っていただけたら嬉しいです。これからは少し離れた場所からにはなりますが、エスパルスと皆様のことを応援しています。本当にありがとうございました」
また、新天地となる鹿島を通しては、次のように意気込みを明かしている。
「鹿島アントラーズに関わるすべての皆さん、初めまして。マテウス・ブエノです。アントラーズという偉大なクラブに加入できたことをうれしく思います。常にタイトルを目指しているチームで、一つでも多くのタイトル獲得に貢献したいです。アウェイチームとしてメルカリスタジアムに乗り込んだとき、その雰囲気にとても興奮したことを覚えていますし、今度はアントラーズサポーターの応援を背に戦えることが今から楽しみです。タイトルを獲るためには、皆さんのサポートが必要になるので、応援よろしくお願いします！」
2025明治安田J1リーグ王者の鹿島は、明治安田J1百年構想リーグでは、地域リーグラウンド・EASTグループを首位で終えたが、優勝決定戦となったプレーオフラウンドではヴィッセル神戸に2戦合計2−5で敗れ、タイトルを逃していた。来る2026／27シーズンは、国内だけでなく、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の戦いも控えている。常勝軍団としてすべてのタイトル獲得を目論む鹿島に、頼れる戦力が加わった。
マテウス・ブエノは1998年7月30日生まれの現在27歳。ブラジル出身で、母国のコリチーバでプロデビューを果たすと、2021年夏にはジル・ヴィセンテへ完全移籍加入し、欧州へ上陸した。同クラブでは日本人MF藤本寛也（現：バーミンガム）と共闘。約1年半の在籍で公式戦通算54試合のピッチに立ったが、2023年3月にはグアラニに加入し母国復帰。同クラブでは絶対的主力として活躍したが、チームは3部降格の憂き目を見ていた。
完全移籍に際し、マテウス・ブエノは清水を通してコメントを発表。在籍した1年半の感謝を、次のように表現した。
「エスパルスサポーターの皆様、こんにちは。このようなご報告をするのは大変心苦しいのですが、このたび移籍することとなりました。エスパルスで過ごした1 年6か月という期間は、決して長くはありませんでしたが、私にとってかけがえのない時間でした。ここまで支えてくださったクラブ関係者の皆様、選手・スタッフの皆様、そして何よりエスパルスサポーターの皆様には、感謝の気持ちしかありません。在籍中はたくさんの応援や温かいメッセージをいただき、本当にありがとうございました。皆様の支えがあったからこそ、日々前向きに取り組むことができました」
「私のサッカー人生を振り返っても、この1年6か月はピッチ内外を通じて最も成長し、活躍することができた特別な時間だったと感じています。そして、これほど多くのサポーターの皆様に愛していただけた経験も、私にとって大きな財産です。そのすべてに、心から感謝しています。この場をお借りして移籍のご報告をさせていただきますが、これは『さよなら』ではありません。またどこかでお会いできる日を願い、『またね』という言葉として受け取っていただけたら嬉しいです。これからは少し離れた場所からにはなりますが、エスパルスと皆様のことを応援しています。本当にありがとうございました」
また、新天地となる鹿島を通しては、次のように意気込みを明かしている。
「鹿島アントラーズに関わるすべての皆さん、初めまして。マテウス・ブエノです。アントラーズという偉大なクラブに加入できたことをうれしく思います。常にタイトルを目指しているチームで、一つでも多くのタイトル獲得に貢献したいです。アウェイチームとしてメルカリスタジアムに乗り込んだとき、その雰囲気にとても興奮したことを覚えていますし、今度はアントラーズサポーターの応援を背に戦えることが今から楽しみです。タイトルを獲るためには、皆さんのサポートが必要になるので、応援よろしくお願いします！」
2025明治安田J1リーグ王者の鹿島は、明治安田J1百年構想リーグでは、地域リーグラウンド・EASTグループを首位で終えたが、優勝決定戦となったプレーオフラウンドではヴィッセル神戸に2戦合計2−5で敗れ、タイトルを逃していた。来る2026／27シーズンは、国内だけでなく、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の戦いも控えている。常勝軍団としてすべてのタイトル獲得を目論む鹿島に、頼れる戦力が加わった。
【画像】レザージャケットに身を包んだ男の新天地は…
🦌🔴━━━━━━━━━━━━━━━— 鹿島アントラーズ (@atlrs_official) June 19, 2026
お知らせ
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マテウス ブエノ選手が清水エスパルスより完全移籍で加入することになりました。
「鹿島アントラーズに関わるすべての皆さん、初めまして。マテウス… pic.twitter.com/ZEVOIX9XRp